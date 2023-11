Consiglio Regionale. Sospiri all’Assemblea Cram: “Nostre radici sicure”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Il Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha portato i saluti istituzionali dell’Assemblea Legislativa durante l’incontro annuale del CRAM (Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo). I lavori assembleari, ospitati nella sala consiliare di Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila, sono iniziati questa mattina e proseguiranno fino a sera – “Noi teniamo particolarmente al Cram e crediamo fortemente nel lavoro che svolgete per tenere salde le radici dei nostri connazionali all’estero – ha detto Sospiri – Vedo che c’è grande confronto e attenzione e mi fa molto piacere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Vi auguro buon lavoro – riporta testualmente l’articolo online. Sono certo che da questo incontro verranno fuori fatti concreti che potremmo sviluppare nel corso dei giorni a seguire”. Un saluto accolto con favore dai delegati Cram che hanno apprezzato l’accoglienza curata dalla Regione e si sono detti “onorati” di avere la possibilità di esprimersi democraticamente all’interno della Sala in cui vengono discusse e votale le leggi regionali – precisa la nota online. Il tavolo dell’Assemblea degli Abruzzesi nel Mondo è coordinato in presenza dal direttivo formato dai consiglieri regionali Roberto Santangelo e Sara Marcozzi, mentre Sabrina Bocchino è intervenuta in collegamento video – riporta testualmente l’articolo online. Tra i componenti anche Antonio Innaurato, Rappresentante dell’Osservatorio delle Associazioni – precisa la nota online. I lavori assembleari sono moderati e diretti dai dirigenti e funzionari del Dipartimento Sviluppo Economico e Turismo di Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online.

Fonte del comunicato: emiciclonews.it