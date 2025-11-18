Consiglio Regionale. Sospiri: Assemblea legislativa coesa ottiene ottimi risultati a beneficio degli abruzzesi

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:18 novembre 2025 – 16:50- “L’Assemblea legislativa, ancora una volta, si dimostra coesa e sensibile, portando a chiudere la seduta di oggi con ottimi risultati a beneficio del nostro territorio e dei cittadini abruzzesi”. E’ quanto dichiara il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, che aggiunge: “Il confronto coordinato tra Consiglieri di maggioranza e opposizione, con gli Assessori disponibili ad accogliere suggerimenti e integrazioni, consente di garantire sostegno e funzionamento ai nostri impianti di pregio, al settore cultura, oltre che intervenire positivamente sul settore ambiente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nello specifico, le variazioni di bilancio programmate garantiranno 500 mila euro alle riserve naturali regionali e pari importo per incrementare il fondo dedicato agli indicenti da fauna selvatica – si apprende dal portale web ufficiale. Sull’impiantistica, vengono previsti 100 mila euro per le Terme di Caramanico e 500 mila euro per dare continuità alla gestione delle Naiadi per l’anno 2026. Un importante investimento viene realizzato in materia di “grandi eventi”, nutrendo con 3milioni di euro il bando che permette di proporre iniziative di altissimo livello culturale”.”Mettiamo le basi per garantire in sicurezza i nostri impianti sciistici, sostenendo con 30mila euro la manutenzione delle strade che conducono al comprensorio Passolanciano-Maielletta – si legge sul sito web ufficiale. Infine, mi preme sottolineare il valore della norma approvata oggi in Aula che riordina i rapporti tra il Consiglio regionale, le istituzioni scolastiche e quelle universitarie, incentivando la conoscenza dell’Assemblea e la fruizione pubblica della sede istituzionale”, conclude il presidente Sospiri – precisa la nota online.

