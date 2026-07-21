Consiglio Regionale. Sospiri: con l’approvazione del Rendiconto, l’Aula vince la sfida del risanamento

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:21 luglio 2026 – 20:15- “Oggi il Consiglio regionale ha messo nero su bianco che l’attuale governo di Regione Abruzzo sta vincendo la sfida del risanamento contabile”. E’ il commento del presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, a poche ore dalla chiusura dei lavori d’Aula – “Già la Corte dei Conti regionale aveva certificato questo buon andamento, – ha spiegato il Presidente – oggi con l’approvazione del Rendiconto 2025, l’Aula consegna agli abruzzesi una prospettiva di investimenti in netta risalita – viene evidenziato sul sito web. Otteniamo un risultato di amministrazione in crescita rispetto agli esercizi precedenti e un netto miglioramento nella gestione della spesa in campo sanitario – aggiunge testualmente l’articolo online. La strada è ora aperta verso la legge di assestamento regionale, attraverso la quale aggiorneremo il bilancio e da subito rimpingueremo quelle partite sulle quali eravamo stati più prudenti – precisa il comunicato. Un ultimo dato che mi preme segnalare è il livello massimo di trasparenza che il Consiglio ha messo in campo: questa mattina la Giunta si è messa a disposizione per ogni chiarimento e l’intero Collegio dei Revisori dei Conti ha partecipato ai lavori delle Commissioni”. “Ulteriore segnale importante che arriva da questo Consiglio, a pochi giorni dall’anniversario della strage di Via D’Amelio, dove persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e i cinque membri della sua scorta, è l’approvazione all’unanimità della legge sul riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata: luoghi di illegalità e malaffare, si trasformeranno in centri a servizio della collettività”, ha detto in conclusione il presidente, Lorenzo Sospiri – aggiunge la nota pubblicata.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it