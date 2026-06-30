Consiglio Regionale. Sospiri: Dalla Regione un riconoscimento all’alto valore storico e culturale dei Premi Flaiano

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:30 giugno 2026 – 19:31- “Grazie al progetto di legge approvato oggi all’unanimità, la Regione entra di fatto nell’organizzazione dei Premi Internazionali Flaiano e di tutte le iniziative ad essi connesse attraverso la concessione di un finanziamento annuale di 100.000 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Si tratta di un passaggio di grande rilievo realizzato grazie all’impegno del sottoscritto e dalla maggioranza di centrodestra con il quale abbiamo voluto riconoscere l’alto valore storico e culturale dei Premi, fondati nel 1973 da Edoardo Tiboni, per onorare la memoria e l’opera dell’illustre scrittore e sceneggiatore abruzzese Ennio Flaiano – riporta testualmente l’articolo online. I Premi costituiscono un patrimonio prezioso che con orgoglio ha saputo essere grande attrattore di presenze di eccellenza confermandosi, al tempo stesso, veicolo di promozione dell’immagine dell’Abruzzo non solo nel panorama nazionale ma anche internazionale, con ricadute positive per l’intera regione anche in termini culturali – precisa la nota online. Grazie a questo riconoscimento di alto valore istituzionale, si amplia la platea degli eventi ai quali affidiamo la tutela e la custodia dell’identità degli abruzzesi, valorizzando quei figli dell’Abruzzo che hanno inciso nella costruzione dell’immaginario culturale regionale e nazionale”. E’ quanto dichiara il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri – aggiunge la nota pubblicata.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it