Consiglio Regionale. Sospiri fa il bilancio del Festival dannunziano: “30mila spettatori e 1,8 milioni di utenti social”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– Pescara – “Il Festival Dannunziano anche in questa edizione ha registrato un grande successo e a dirlo sono i numeri: solo nelle prime nove giornate di Pescara sono stati oltre 30mila gli spettatori, perché quella era la capienza delle sale e arene sempre piene – si apprende dalla nota stampa. Sono state poi oltre 1,8 milioni le persone che hanno visualizzato i contenuti del festival sui social, con una grande visibilità fuori regione”. Questo il primo bilancio del Festival dannunziano, stilato da Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, promotore dell’idea di dedicare un festival al poeta Gabriele D’Annunzio – L’edizione 2025, con il claim Vivere l’inimitabile, organizzata dalla Fondazione consiglio regionale eventi (Crea), e con la direzione artistica di Giordano Bruno Guerri, ha celebrato le prime nove giornate a Pescara dal 30 agosto al 7 settembre, ma sta ora proseguendo con altri appuntamenti fino 19 settembre con eventi a Guardiagrele, San Vito Chietino, Chieti e L’Aquila, ovvero nei luoghi del Vate – si apprende dalla nota stampa. “Questo festival – commenta Sospiri – è innanzitutto poliedrico, con manifestazioni sportive, poesia, teatro, presentazione di libri, ricerca universitaria, confronto politico, per arrivare fino a grandi eventi musicali di ogni genere, dalla musica classica, alla musica elettronica – si legge sul sito web ufficiale. Tutto nel segno della libertà di espressione, della qualità, con una ricaduta in termini assoluti d’immagine – si apprende dalla nota stampa. Insomma, un prodotto riuscito”. Per quanto riguarda tra i tanti eventi e momenti delle giornate pescaresi, Sospiri sottolinea, “senz’altro il film Duse al Festival di Venezia e la proiezione per la prima volta in Italia del film sul Futurismo – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo spettacolo della cantante israeliana Noa è stato molto toccante ed emozionante visto anche la particolare situazione di gravità del conflitto – recita il testo pubblicato online. Così come secondo me dal punto di vista musicale eccezionale spettacolo è stato il concerto di Cristiano De Andrè. Mi è piaciuto anche il confronto tra Peter Gomez e Tommaso Cerno cioè tra due personalità agli estremi politici opposti, a conferma che il festival Dannunziano vuole essere una agorà di libero pensiero”. “Oggi si fa un gran parlare degli influencer, – afferma Sospiri – d’Annunzio forse ne è stato, senza sapere di esserlo, il primo esempio: nell’intero continente europeo ha condizionato usi, costumi e gusti, in questa straordinaria figura, più si avanti e più si scoprono motivi per continuare ad indagare”. Infine, a proposito di immagine e promozione: “Il festival dannunziano, assieme alla Perdonanza celestiniana, al Premio Michetti, alla Giostra cavalleresca di Sulmona, al Mastrogiurato di Lanciano, alla Corsa degli zingari di Pacentro, al rito dei Serpari di Cucullo, a tanti altri eventi ancora, siano all’interno di un meccanismo di promozione della nostra regione – Con un costo non trascurabile, ma sicuramente limitato rispetto a quello di grandi campagne pubblicitarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. È evidente che c’è stata una crescita di presenze turistiche, non c’era un posto a dormire all’Aquila come non c’era a Pescara, a Montesilvano, in montagne, al mare e in collina – viene evidenziato sul sito web. Questi eventi hanno la capacità di farsi conoscere, il resto lo fa l’Abruzzo, perché madre natura a mio avviso ci ha dato il territorio più bello del mondo”, conclude il presidente Sospiri – aggiunge la nota pubblicata.

