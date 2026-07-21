Consiglio Regionale. Sospiri incontra ministro Fratin: via percorso Dipartimento Ambiente e Territorio di Forza Italia

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:21 luglio 2026 – 16:39- Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo e responsabile nazionale del Dipartimento Ambiente e Territorio di Forza Italia, Lorenzo Sospiri, ha incontrato oggi, presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il ministro, Gilberto Pichetto Fratin, per un confronto istituzionale e programmatico dedicato alle principali sfide ambientali del Paese e alle attività che il Dipartimento nazionale porterà avanti nei prossimi mesi – precisa la nota online. “Nel corso dell’incontro – si legge nella nota diramata da Sospiri – sono state condivise le linee guida del percorso politico e programmatico del Dipartimento, con l’obiettivo di consolidare il lavoro già svolto e rafforzare il contributo di Forza Italia sui temi della tutela dell’ambiente, della sostenibilità e dello sviluppo, valorizzando una visione capace di coniugare crescita economica, innovazione e salvaguardia del territorio e della qualità della vita dei cittadini – Tra le iniziative illustrate al Ministro Pichetto Fratin figura l’organizzazione degli Stati Generali dell’Ambiente, aperti al contributo del mondo istituzionale, accademico, delle professioni, delle imprese, delle associazioni e di tutte le sensibilità interessate, con l’obiettivo di promuovere un confronto concreto sulle principali sfide ambientali che attendono il Paese”. “L’incontro con il ministro Pichetto Fratin – ha dichiarato Lorenzo Sospiri – rappresenta l’avvio di un percorso che intendiamo costruire con metodo, competenza e spirito di collaborazione istituzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Come Dipartimento nazionale Ambiente e Territorio di Forza Italia vogliamo offrire un contributo concreto all’elaborazione di politiche ambientali capaci di coniugare tutela dell’ambiente, sviluppo economico e qualità della vita – si legge sul sito web ufficiale. L’obiettivo è dare vita a un confronto permanente con istituzioni, amministratori, imprese, professionisti e mondo della ricerca, affinché le migliori idee possano trasformarsi in proposte e azioni concrete al servizio del Paese”. “Particolare attenzione è stata inoltre dedicata al tema della qualità della vita nei centri urbani – si precisa nella nota – Tra i primi obiettivi del Dipartimento nazionale vi è infatti l’avvio di un percorso di approfondimento sulle strategie per mitigare gli effetti delle ondate di calore nelle città, attraverso interventi di forestazione urbana, incremento del verde pubblico e piantumazione, favorendo così città più vivibili, resilienti e sostenibili”. Sospiri ha infine ringraziato il ministro Gilberto Pichetto Fratin per la disponibilità e l’attenzione dimostrate, ribadendo la volontà di proseguire un percorso di collaborazione sui grandi temi dell’ambiente e del territorio, con l’obiettivo di trasformare il confronto istituzionale in iniziative concrete e condivise a beneficio dei territori e delle comunità. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it