Consiglio Regionale. Sospiri: liquidati aiuti per sport e terzo settore

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– L’Aquila, 29 giugno – Sono 156 le associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore destinatari dei contributi stanziati dal Consiglio regionale, per un importo complessivo di 710mila euro – Gli aiuti serviranno a compensare una parte dei danni economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid19. “Si tratta ti un intervento che consente di dare respiro a tante realtà che hanno risposto al bando in attuazione della legge regionale n.32/2022; organizzazioni presenti su tutto il territorio che ricoprono un ruolo importante dal punto di vista sociale e sportivo – riporta testualmente l’articolo online. Con questi provvedimenti perseguiamo l’obiettivo di sostenere quelle associazioni che con impegno e abnegazione generano benessere in termini di valore umano, educazione civica e sano agonismo” ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it