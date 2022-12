Consiglio Regionale. Sospiri: Ok a Milleproroghe domani parere revisori

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– Approvato dalla Prima Commissione Bilancio il progetto di legge “Milleproroghe” , il documento che proroga una serie di disposizione legislative e contiene altre norme settoriali – aggiunge la nota pubblicata. “Ringrazio il Presidente della Commissione Bilancio Montepara per aver condotto con autorevolezza la seduta odierna ed anche la minoranza per il contributo offerto – commenta il Presidente dell’Assemblea Lorenzo Sospiri – quello di oggi è un primo provvedimento che viene incontro a cittadini, imprese ed enti locali che cercheremo di sostenere ulteriormente nella seduta dedicata al bilancio regionale – si apprende dalla nota stampa. ” Oltre ad una serie di proroghe “tecniche” come quella del “Piano Casa” che viene spostato al 31 dicembre 2023, quella dei commissari liquidatori delle Comunità montane che decadono il 31 dicembre 2023, la proroga al 1 gennaio 2024 dell’entrata in vigore della legge che introduce la “la Carta di Servizio” per il commercio ambulante su aree pubbliche, il provvedimento legislativo ha recepito una serie di emendamenti in aula – si legge sul sito web ufficiale. “Sono contento della norma con la quale abbiamo stabilito che gli eventi culturali di cui alla legge 55/2013 che ci erano stati proposti nello scorso novembre da comuni, enti pubblici e privati, e che non hanno trovato copertura nello stesso 2022 saranno coperti con i fondi del Consiglio regionale nell’annualità 2023. In materia di semplificazione- aggiunge Sospiri – abbiamo approvato un’interpretazione autentica della legge sugli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private che da adesso dovranno ottenere una sola autorizzazione all’esercizio in quanto la stessa si intende riferita al complesso della struttura e non ai singoli professionisti che vi operano come collaboratori – aggiunge la nota pubblicata. Un aiuto concreto per alcune categorie professionali come i dentisti – precisa il comunicato. Infine – aggiunge il Presidente – abbiamo modificato il termine per il recupero ai fini residenziali dei sottotetti stabilendo che tale possibilità è possibile per i vani e locali accessori esistenti al 31.12.2021.” I lavori consiliari sono stati aggiornati a domani, quando, si augura il Presidente Sospiri, arriverà il necessario parere dei revisori dei conti sui documenti contabili regionali – aggiunge la nota pubblicata.

