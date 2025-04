Consiglio Regionale. Sospiri: “Pescara si candida come ‘Città Liberty’. Ha tutti i requisiti”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Pescara ha tutti i requisiti e il diritto di entrare a far parte del Circuito nazionale delle Città Liberty, non solo per le strutture sopravvissute al tempo e agli eventi bellici, ma anche per la sua cultura, l’arte visiva, la musica – si legge sul sito web ufficiale. Il sostegno e l’impegno della Regione in tal senso sarà massimo per smentire quella voce che nel tempo ha trasmesso l’immagine di una città moderna, giovane e senza storia”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, intervenendo all’evento promosso nella Sala consiliare del Comune di Pescara sugli ‘Itinerari Liberty’. “Nonostante la cattiveria dell’uomo e gli eventi bellici che hanno demolito parte del nostro patrimonio Liberty comunque restano ancora tracce importanti, ovvero edifici pubblici e privati che testimoniano un passato straordinario – ha sottolineato il Presidente Sospiri -, merito anche di chi si prende cura ogni giorno di tale patrimonio per preservane integra l’immagine e la testimonianza – viene evidenziato sul sito web. La Regione continuerà a fare la propria parte sostenendo tutte quelle manifestazioni utili a introdurre Pescara nel Circuito Nazionale degli Itinerari Liberty, lo dobbiamo a Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Abbiamo ricevuto un programma intenso che cercheremo di supportare per quanto possibile, un itinerario di visite, che ci aiuta a smentire la convinzione generalizzata del capoluogo adriatico come un territorio quasi privo di un passato di storia da raccontare e trasmettere”. (com/red)

