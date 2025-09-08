Consiglio Regionale. Sospiri presenta “La forza dell’acqua. Proposta riforma sistema idrico integrato in Abruzzo”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Il gruppo consiliare di Forza Italia Abruzzo organizza un importante convegno dal titolo ‘La forza dell’acqua’, che si terrà venerdì 12 settembre alle ore 16:30 presso La Chiave dei Trabocchi, San Vito Chietino (CH). L’iniziativa nasce per presentare e discutere la proposta di legge recante la riforma del sistema idrico integrato in Abruzzo, a firma del Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri”, si legge in una nota della segreteria politica – si legge sul sito web ufficiale. “Una proposta – spiega Sospiri – che intende dare risposte concrete alle criticità gestionali, infrastrutturali e organizzative del settore, con l’obiettivo di garantire efficienza, sostenibilità e qualità del servizio idrico per cittadini, imprese e territori – Al convegno interverranno autorevoli rappresentanti del Governo, delle istituzioni regionali e nazionali, insieme a esperti e tecnici del settore, per analizzare nel dettaglio contenuti, prospettive e ricadute della riforma”. Tra i relatori: Gilberto Pichetto Fratin – Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Marco Marsilio – Presidente della Giunta Regionale, Lorenzo Sospiri – Presidente del Consiglio Regionale e promotore della proposta di riforma, Nazario Pagano – Presidente Prima Commissione Affari Costituzionali Camera dei Deputati, Daniele D’Amario – Sottosegretario della Giunta Regionale, Roberto Santangelo – Assessore Regione Abruzzo, Emiliano Di Matteo – Presidente II Commissione Ambiente, Sara Marcozzi – Responsabile Regionale Dipartimento Ambiente e Territorio Forza Italia – si apprende dal portale web ufficiale. “Il convegno – conclude la nota – sarà un momento di confronto aperto e costruttivo, volto a condividere con istituzioni, addetti ai lavori e cittadini le linee guida di una riforma attesa e necessaria per il futuro dell’Abruzzo”. (com/red)

