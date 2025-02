Consiglio Regionale. Sospiri: “Protocollo con la Soprintendenza operativo. Interventi su 3 chiese”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – “Mi fa piacere apprendere che il protocollo sottoscritto, solo due settimane fa, con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo, comincia a dare frutto – aggiunge testualmente l’articolo online. La notizia degli interventi in corso sulle chiese di Madonna delle Grazie e Madonna del Pantano a Navelli e presso la Cappella Mazzara di Sulmona, è sintomo di una efficace programmazione messa in campo con tempestività dall’arch. Collettini – Gli uffici del Consiglio regionale condivideranno la tabella di marcia dettata dalla Soprintendenza, fornendo tutta la collaborazione possibile affinché sia rispettato il termine di giugno 2026 per la restituzione degli edifici sacri alle comunità di appartenenza”. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it