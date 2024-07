Consiglio Regionale. Sospiri: “Solidarietà al popolo venezuelano”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo esprime la propria vicinanza al popolo venezuelano, facendo proprie le preoccupazioni internazionali circa quanto sta accadendo nel Paese in seguito all’esito elettorale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sappiamo che il Ministro Tajani e il Governo hanno già attivato le misure di monitoraggio e contatto con la numerosa comunità italiana, che vede una presenza importante di abruzzesi di prima, seconda e terza generazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’Abruzzo intero è pronto a fare la propria parte per garantire ogni forma di supporto e sostegno ai nostri fratelli”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, in riferimento alle problematiche che si stanno registrando in Venezuela per il post-elezioni – aggiunge la nota pubblicata. “Anche l’Abruzzo chiede trasparenza, chiarezza, e rispetto dei sani principi della democrazia – ha sottolineato il presidente Sospiri -, facendo nostro l’appello della comunità internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Chiediamo rispetto anche per gli avversari politici e tutela dei diritti fondamentali di ogni uomo, ovvero libertà di espressione, dignità umana e pari opportunità. Restiamo vigili su quanto accadrà anche nelle prossime ore, in nome di quella fratellanza e solidarietà che da sempre legano l’Abruzzo e il Venezuela, restando in ascolto di quella comunità venezuelana presente sul nostro territorio, pronti a intervenire per eventuali necessità”.

