Consiglio Regionale. Sospiri: Stella Maris come incubatore di eventi culturali e di bellezza

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La virtuosa triangolazione Comune di Montesilvano-Regione Abruzzo-Università ‘d’Annunzio’ produrrà la riqualificazione della Stella Maris che tornerà a essere una struttura aperta al territorio, alla cittadinanza, quale incubatore di eventi culturali e di bellezza – si apprende dal portale web ufficiale. La Regione è orgogliosa di co-finanziare l’intervento di recupero strutturale e funzionale che si tradurrà in un patrimonio che noi avremo il dovere di conservare”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri intervenuto oggi alla Conferenza stampa odierna convocata per ufficializzare l’avvio dei lavori di riqualificazione della Stella Maris sulla riviera di Montesilvano – “Il nostro ringraziamento va innanzitutto all’Università d’Annunzio – ha sottolineato il Presidente Sospiri – con la quale oggi sigliamo un atto amministrativo importantissimo, strategico, funzionale, atteso da anni – aggiunge la nota pubblicata. Fra pochi giorni compirò 50 anni e probabilmente sono cinquant’anni che sento parlare di progetti e idee per il recupero della Stella Maris, non ultima la proposta di realizzarvi un Casinò. Poi una mattina, poco tempo fa, mi ha chiamato il sindaco De Martinis per dirmi di aver aperto un confronto con l’Università, ancora sotto la governance all’epoca del rettore Caputi, per pensare alla riqualificazione e al riutilizzo funzionale e utile del complesso, un’idea che ha continuato a camminare grazie al rettore Stuppia, e io gli ho detto che credevo fosse la strada giusta perché è la destinazione della struttura a essere coerente con le finalità del progetto universitario – aggiunge testualmente l’articolo online. Oggi è arrivato il sugello finale con la firma della convenzione che segna l’avvio di un intervento da 3milioni 300mila euro, finanziato per il 60 per cento con il Fondo di Coesione e Sviluppo della Regione Abruzzo, che si concluderà tra un anno esatto”. (com/red)

