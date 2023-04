Consiglio Regionale. Sospiri su anniversario sisma L’Aquila

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha rilasciato la seguente dichiarazione sulle celebrazioni legate all’anniversario del sisma dell’Aquila del 6 aprile 2009. “E’ doveroso essere qui, come ogni anno – aggiunge testualmente l’articolo online. È importante esserci perché L’Aquila è la casa del Consiglio regionale e l’Emiciclo è rinato insieme a questa città. Ci siamo per i familiari, con lo stesso dolore e la stessa vicinanza, dopo quattordici anni – aggiunge la nota pubblicata. Sono orgoglioso di avere la possibilità di contribuire, d’accordo con tutta l’assemblea legislativa, alla realizzazione di importanti infrastrutture a servizio della mobilità e della cultura del capoluogo abruzzese – Ci siamo, oggi ancora di più, perché abbiamo affianco un governo nazionale che in questa giornata di memoria è fisicamente vicino agli aquilani e mai come adesso c’è la necessaria convergenza per far risplendere L’aquila e tutto l’Abruzzo”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it