Consiglio Regionale. Sospiri su approvazione Legge di sostegno alle attività di studio e ricerca in ambito universitario

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Il Consiglio regionale finanzierà con uno stanziamento di 50mila euro le attività di studio e ricerca condotte all’interno del Dipartimento di Medicina dell’Università ‘d’Annunzio’ Chieti-Pescara sull’utilità delle terapie integrate nel trattamento delle patologie oncologiche, un obiettivo fondamentale che sottolinea ulteriormente l’eccellenza del nostro Ateneo – Ma soprattutto un obiettivo che ho voluto fortemente, sostenuto con il Consiglio regionale, e il ringraziamento va all’intera struttura tecnica regionale che è riuscita a individuare e garantire la necessaria copertura finanziaria in tempi record, scrivendo un emendamento sostenibile, costruito in modo tecnicamente corretto e inappuntabile”. Lo ha dichiarato il presidente Lorenzo Sospiri commentando l’approvazione unanime della Legge e del relativo emendamento – recita il testo pubblicato online. “La legge è molto semplice e chiara – ha detto il Presidente Sospiri -: concretamente rappresenta l’ennesima azione di supporto del Consiglio regionale al settore della ricerca medica in ambito universitario – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel caso specifico si trattava di sostenere il Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento dell’università ‘d’Annunzio’ al fine di assicurare la promozione delle attività di studio e approfondimento in ambito oncologico, che rappresenta sicuramente una delle emergenze odierne – Fatta la legge andavano trovate le risorse per dare immediata attuazione al provvedimento al quale ho ritenuto fondamentale dare assoluta priorità rispetto ad altri temi, e partiamo con un fondo di 50mila euro – recita il testo pubblicato online. E qui ringrazio le strutture del Consiglio Regionale che hanno assicurato il massimo impegno per individuare la necessaria copertura”. (com/red)

