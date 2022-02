Consiglio Regionale. Sospiri su approvazione Piano Sociale Regionale

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– L’Aquila – “Risorse triplicate e copertura di tutte linee del Piano Sociale Regionale come mai prima era accaduto”. È il commento del presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, dopo l’approvazione dell’Assemblea legislativa del Piano sociale 2022-2024. “Nel prossimo triennio la Regione Abruzzo metterà in campo più di 400mila euro, comprese le risorse del PNRR, che andranno a sanare le fragilità sociali della nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli assi portanti del Piano spaziano dalle politiche della famiglia e la tutela dei minori, ai giovani, alla disabilità, con particolare attenzione al contrasto delle povertà e la violenza di genere”. “Un ringraziamento particolare va all’assessore Pietro Quaresimale – sottolinea Sospiri – che ha guidato il processo di redazione e reperimento delle risorse – si apprende dalla nota stampa. Riconosco, inoltre, l’apporto delle opposizioni che, nonostante l’astensione al voto, hanno stimolato il percorso di ascolto degli attori sociali e che saranno preziosi anche in fase di attuazione dei provvedimenti”. (red)

- Advertisement -

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it