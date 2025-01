Consiglio Regionale. Sospiri su assegnazione fondi per risanamento Teatro d’Annunzio

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Pescara riavrà il suo storico Teatro d’Annunzio agibile e utilizzabile: il Ministero della Cultura ha assegnato a Pescara il finanziamento di 1,18 milioni di euro per procedere con il risanamento complessivo della struttura che restituiremo alla città e a tutte le compagnie e associazioni che sono le protagoniste di quel palcoscenico – riporta testualmente l’articolo online. Ora l’obiettivo è attivare tutte le procedure necessarie, a partire dalla progettazione e dalla cantierizzazione puntando alla sua riapertura entro un anno – aggiunge testualmente l’articolo online. Il ringraziamento va al Ministro della Cultura Alessandro Giuli per l’impegno mantenuto nell’assicurare alla nostra città e comunità artistica un fondo di assoluta rilevanza”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri commentando il provvedimento di stanziamento della somma destinata alla riqualificazione del Teatro d’Annunzio – aggiunge testualmente l’articolo online. “Il Teatro d’Annunzio è strutturalmente una pietra miliare per la vita artistica di Pescara, oltre che un simbolo dannunziano per eccellenza – ha ricordato il Presidente Sospiri -, tornato prepotentemente alla ribalta negli ultimi giorni parlando del Premio Flaiano che proprio in quel teatro, su quelle tribune, su quel palcoscenico, ha visto sfilare l’eccellenza del teatro, del cinema, della prosa, della narrativa nazionale e internazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel 2023, quando peraltro già Regione Abruzzo e Comune di Pescara stavano ragionando sulla necessità di sottoporre a una manutenzione straordinaria l’intero complesso, pensando anche al suo ammodernamento tecnologico, sono stati riscontrati quei problemi strutturali determinati dal tempo che passa e che hanno richiesto, inevitabilmente, la sua chiusura, per noi assolutamente temporanea, perché il Teatro d’Annunzio deve riaprire al pubblico e deve tornare a ospitare grandi eventi – aggiunge la nota pubblicata. L’idea progettuale c’è già, con le relative risorse, mancavano i fondi necessari alla realizzazione del progetto, oggi, dopo l’incontro istituzionale avuto a Roma con il Ministro Giuli lo scorso 9 dicembre con l’assessore alla Cultura Maria Rita Carota e dopo un pacifico pressing istituzionale portato avanti anche sotto le feste di Natale, in attesa del DL Cultura, abbiamo avuto la notizia, ovvero la previsione della somma di 1,18milioni di euro per il nostro Teatro, uno dei 5 progetti inseriti nel Piano Strategico ‘Grandi Progetti Beni Culturali’, un provvedimento dunque che testimonia la vicinanza e la filiera istituzionale che Regione e Comune hanno saputo instaurare con il Governo”. (com/red)

