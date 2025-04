Consiglio Regionale. Sospiri su avvio servizio mezzi elettrici Tua sulla strada-parco, Pescara-Montesilvano

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:(ACRA) – “L’avvio del servizio di trasporto pubblico di massa a zero impatto ambientale sull’ex tracciato ferroviario è un’opera che supera le appartenenze politiche, perché è semplicemente un’opera giusta – si apprende dal portale web ufficiale. Lo sapeva bene il professor Glauco Torlontano, parlamentare DS, che ha raccolto 10mila firme a sostegno dell’intervento, consapevole della sua rilevanza per abbattere il livello delle polveri sottili in città che sono la causa della maggior parte delle patologie respiratorie, comprese quelle più gravi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, nel corso della conferenza stampa promossa dalla TUA nel giorno dell’inaugurazione della linea Pescara-Montesilvano sull’ex tracciato ferroviario, ovvero la strada-parco – “Il ringraziamento va innanzitutto all’assessore Umberto D’Annuntiis e al Presidente Marsilio il cui impegno per tale opera non è stato solo ovvio, in quanto avevano in capo la responsabilità specifica, ma è stato strategico – ha sottolineato il Presidente Sospiri -. Perché c’abbiamo messo 28 anni per far partire un mezzo pubblico di massa a zero impatto ambientale su sede dedicata appositamente realizzata con fondi dedicati nazionali? Perché l’alternanza dei governi di centrodestra e centrosinistra ha determinato, in questi anni, che si faceva un passo in avanti per la messa a regime del servizio, e poi c’era un periodo di blocco, perché comunque non si è mai avuta la capacità di cambiare idea o di annullarla – viene evidenziato sul sito web. La prima volta che c’è stata continuità amministrativa tra Regione e i due comuni l’opera è partita, tra mille difficoltà, vincendo vari ostacoli, soprattutto di giustizia amministrativa, ma abbiamo raggiunto l’obiettivo – riporta testualmente l’articolo online. Dunque il mio ringraziamento, di cuore, va all’assessore D’Annuntiis, a tutta la tua struttura, al Governatore Marsilio senza il quale oggi non avremmo avuto tale opportunità, e poi a tutta la struttura di Tua ereditata da GTM che si è fusa con Arpa e ha sempre creduto nel progetto – E ovviamente è stata fondamentale la presenza del Presidente De Angelis che è uomo di impresa, uomo pratico, che ha accelerato le procedure – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Infine il ricordo al Professor Torlontano, uomo politicamente lontano dalle mie idee, ma che in aperto contrasto con la sua parte politica – ha ricordato il Presidente Sospiri – ha raccolto più di 10mila firme a sostegno dell’opera, della filovia, che riteneva strategica, indispensabile per la salute umana”. A margine della Conferenza stampa il Presidente Sospiri ha espresso la propria “solidarietà per l’incidente che stamane ha visto vittima incolpevole un amico a quattrozampe – Esprimo il mio dolore alla famiglia del piccolo amico, da proprietario di un cagnolino mi rendo perfettamente conto dello strazio vissuto, ma veramente si è trattato di un evento imprevedibile, che ha lasciato tutti attoniti, a partire dall’autista del mezzo che non è riuscito a evitare il cane apparso all’improvviso sulla strada”. (com/red)

