Consiglio Regionale. Sospiri su Azienda acquedottistica di Pescara

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “La chiusura della procedura concordataria dell’Aca e il rilancio ufficiale dell’azienda acquedottistica di Pescara che oggi, finalmente, può pensare a investire sul territorio milioni di euro rappresenta un successo di quella politica che ha scelto la nuova governance, che ha puntato su donne e uomini nuovi, professionisti, tecnici seri, che hanno condiviso scelte attente e tese a tutelare esclusivamente il territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Ora guardiamo con serenità al futuro, pensando a completare quel piano di opere pubbliche che ha tre obiettivi prioritari: il risanamento delle condotte per eliminare le perdite; la messa in funzione del depuratore potenziato; continuare a garantire la piena balneabilità delle acque sulla nostra costa, Bandiera Blu per il terzo anno consecutivo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri commentando la conferenza stampa odierna dell’Aca per tracciare il futuro rilancio dell’azienda – si legge sul sito web ufficiale. “L’attuale governance ha saputo rappresentare il cambio di marcia dell’Azienda Aca che tutti volevamo – ha sottolineato il Presidente Sospiri -. Penso alla ripresa dei lavori per la più grande opera strategica del nostro territorio, ossia il potenziamento del nostro depuratore, un’opera ferma, morta da anni, con sulle spalle un contenzioso per milioni di euro tra l’Aca e le ditte che si erano aggiudicate l’appalto – aggiunge testualmente l’articolo online. Al danno si aggiungeva la beffa, con l’incremento degli sversamenti delle acque reflue nel fiume perché il grande problema della nostra rete fognaria è che si tratta di un sistema ‘misto’, dunque il depuratore si trovava storicamente dei picchi di acqua pulita in ingresso – Il cantiere ci permette di evitare lo scarico attraverso gli impianti di sollevamento e di trattare maggiori quantità di acque, con la realizzazione di una vasca di ossidazione dei fanghi e di un impianto di filtrazione, per intercettare le acque pulite prima dell’ingresso al depuratore, che dunque dovrà bonificare una minore quantità di reflui, la loro disinfezione per eliminare la carica batterica e lo scarico – Parliamo di due stralci, da 8milioni di euro e 16 milioni di euro, bloccati dal contenzioso – recita il testo pubblicato online. L’attività svolta dai tecnici dell’Aca con gli ingegneri Centorame, Livello e Bergia, ha permesso di predisporre una variante in tempi record al progetto ripresentato alla Regione Abruzzo che ha compreso la rilevanza della tematica e ha reperito un ulteriore milione di euro da investire per giungere a un accordo con le imprese e far ripartire i lavori con la spinta ad accelerare quanto più possibile – E questo è solo uno dei risultati ottenuti da una gestione sana, corretta, seria, dell’Aca con l’ingegner Brandelli, che nel cronoprogramma delle priorità condiviso con la Regione ha mirato alla risoluzione della crisi idrica, partendo da opere utili per non disperdere risorse idriche nel sottosuolo – A tal fine la Regione Abruzzo ha già stanziato lo scorso anno 140milioni di euro nel PNRR. Pensiamo che quelli che fino a ieri e alle vecchie gestioni dell’Aca erano contenziosi, oggi sono opere e cantieri produttivi – precisa la nota online. E nel frattempo partirà anche il terzo stralcio di opere di 3milioni di euro che ci permetterà di migliorare ulteriormente le prestazioni del depuratore, aumentando la sua portata da 75mila metri cubi a 125mila metri cubi al secondo di reflui trattati, ovvero raddoppierà la sua capacità di lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. Aver contribuito a sbloccare un cantiere di simili proporzioni in favore della popolazione è uno degli obiettivi del nostro impegno amministrativo di cui possiamo essere più che soddisfatti, soprattutto ora che partirà la fase della restituzione degli investimenti in favore dei Comuni”. (com/red)

