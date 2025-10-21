- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Ottobre 21, 2025
Politica

Consiglio Regionale. Sospiri su bando rigenerazione urbana: “Progetti per comuni più accoglienti e funzionali”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha introdotto questa mattina i lavori dell’incontro di presentazione degli esiti del bando di Regione Abruzzo sulla rigenerazione urbana – viene evidenziato sul sito web. L’evento è stato ospitato a Palazzo dell’Emiciclo, e al cospetto di sindaci e amministratori, il presidente Marco Marsilio, l’assessore alle politiche europee, Daniele D’Amario e il consigliere delegato ad urbanistica e territorio, Nicola Campitelli, hanno presentato i progetti finanziati e tracciato i prossimi passi verso l’esecutività delle linee previste dal bando – aggiunge testualmente l’articolo online. “Siamo certi che voi Sindaci spenderete velocemente e con merito le risorse che vi sono state assegnate a seguito di questo bando”, ha detto Sospiri e sottolineato: “Questa amministrazione regionale è riuscita dove altri avevano fallito – riporta testualmente l’articolo online. Abbiamo una graduatoria, una assegnazione di fondi pesata e trasparente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ci sono 109 progetti finanziati che aiuteranno i nostri piccoli comuni ad essere più accoglienti, funzionali e offrire maggiori servizi ai propri cittadini – Va detto grazie al governo Marsilio, ma voglio dire grazie anche agli amministratori locali – Fare il sindaco è una missione, un mestiere gravoso ma bellissimo – Grazie a voi restano in piedi le comunità, vengono garantiti scuola, strade, piazze, attività commerciali, farmacie, forze dell’ordine – È qualcosa di molto difficile, ma estremamente gratificante quando poi si riesce a vedere la propria realtà, la propria comunità tiene e cresce – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non servono solo i soldi, è vero, per adempiere a questa missione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Regione però, alleggerendo i gravami economici di bilanci comunali spesso ristretti, con questa iniziativa cerca di dare sostegno e valore alle buone progettazioni e ai bravi amministratori”, ha concluso il presidente del Consiglio regionale –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

