Consiglio Regionale. Sospiri su Costanzi al vertice Asl1: “Ottimo lavoro in Consiglio. Farà bene anche in sanità”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, celebra la notizia della nomina di Paolo Costanzi a Direttore Generale della ASL dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. “Ho condiviso con lui più di dieci anni di lavoro all’interno della struttura del Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. Prima da consigliere e poi da presidente dell’Assemblea, ho potuto apprezzarne il rigore professionale e l’ottima capacità di risolvere situazioni anche complesse – si apprende dalla nota stampa. Una gestione che è andata oltre il semplice funzionamento del ‘Palazzo’, in grado di supportare azioni sul territorio, sia in termini di realizzazioni infrastrutturali, di difesa del patrimonio architettonico e in campo culturale – si apprende dalla nota stampa. Sono certo che svolgerà il delicato compito assegnatogli con passione e competenza, guidato da un’etica pubblica volta al servizio dei cittadini e delle istituzioni”.

