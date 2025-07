Consiglio Regionale. Sospiri su dragaggio porto Pescara: “Oggi nuovo tavolo con i Ministeri. Soluzione vicina”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha partecipato questo pomeriggio al tavolo istituzionale, svolto in sessione telematica, dedicato al tema del dragaggio del porto di Pescara – Si è trattato di un incontro operativo, consecutivo a quello svolto lo scorso 7 luglio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Tra le autorità partecipanti: i rappresentanti dei ministeri dell’ambiente e dei trasporti, dell’autorità di sistema portuale dell’Adriatico centrale, di Arta Abruzzo, il Sindaco di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Al centro del confronto, l’esigenza di avviare al più presto le operazioni di dragaggio di circa 25mila metri cubi di materiale dal fondale del porto canale del capoluogo adriatico – Sono state ribadite le criticità ambientali e infrastrutturali che rendono difficoltosa la navigabilità del canale, oltre alle questioni legate alla sicurezza – Diverse le soluzioni poste sul tavolo, tra cui quella di un riutilizzo della esistente vasca di colmata, che andrebbe però bonificata e resa fruibile – “Stiamo giornalmente interloquendo con tutti i soggetti istituzionali che hanno un ruolo in questa vicenda”, ha detto Sospiri al termine della riunione – si apprende dalla nota stampa. “Siamo di fronte a un’emergenza che va risolta a stretto giro – recita il testo pubblicato online. Oggi abbiamo avuto contezza di una visione di intenti comune tra gli organi regionali e nazionali – precisa il comunicato. A giorni ci rincontreremo, su convocazione del MIT, per definire il quadro operativo e stabilire tempi e modalità degli interventi”, ha dichiarato in conclusione il Presidente del Consiglio

