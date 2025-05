Consiglio Regionale. Sospiri su European Veteran Volleyball Championship: “A Pescara mille atleti”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “L’European Veteran Volleyball Championship è senza dubbio una manifestazione regionale che ha un respiro internazionale e nasce su un format europeo – recita il testo pubblicato online. La Regione Abruzzo lo ha fortemente sostenuto perché rappresenta una novità assoluta per il nostro territorio, una novità che porterà a Pescara dal 19 al 24 maggio almeno mille atleti, con 400 accompagnatori, provenienti da 30 nazioni, che oltre a giocare avranno l’occasione per scoprire il nostro Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Il ringraziamento va sicuramente al Presidente della giunta regionale Marco Marsilio e all’assessore Quaglieri che hanno creduto nella rilevanza dell’iniziativa garantendo un supporto concreto”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, nella conferenza stampa convocata per illustrare i dettagli del Campionato europeo di Beachvolley dei veterani, ossia gli ex professionisti – aggiunge la nota pubblicata. “Sono certo che la fiducia in noi riposta dall’IVVA, l’Ente di promozione sportiva che promuove l’iniziativa nel mondo, non sarà tradita, sia dalle fasi di sostegno regionale che di organizzazione comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per una settimana mille atleti, quasi 2mila persone in tutto, saranno in Abruzzo e ci racconteranno una volta tornati a casa, in più Luigi Alfieri ha avuto il merito di dare una dimensione a piazza della Rinascita, trasformandola in una platea colorata di gioia compresa tra due cose belle, da un lato il mare, dall’altro corso Umberto riqualificato – riporta testualmente l’articolo online. Credo che da questo momento piazza Salotto diventerà una location fissa per simili eventi, visto che si presta in modo sostenibile alle tribune, all’installazione delle pavimentazioni – precisa la nota online. Infine va ricordato che Alfieri è stato un antesignano del beach volley, oggi tutti gli stabilimenti della costa adriatica hanno campi organizzati, quando Luigi ha aperto la scuola di volley sembrava un fatto avveniristico – Sono certo che l’evento offrirà un grande spettacolo sportivo, sarà una grande festa per la città vedere le persone che giocano, e sentire tante lingue diverse parlarsi attraverso lo sport”. (com/red)

