Consiglio Regionale. Sospiri su inaugurazione Gal Pescara: “Un buon esempio da una marineria unita”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Aver costituito il Gal Pesca e avergli dato una sede è un atto di grande intelligenza, perché rappresenta l’unione delle forze, la capacità della nostra marineria di fare massa critica per interloquire con una voce unica nei confronti delle Istituzioni – aggiunge la nota pubblicata. Ora occorre dare vita ed energia al Gal”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, intervenendo oggi all’inaugurazione della sede del Gal Pesca in via Conte di Ruvo – riporta testualmente l’articolo online. “La presenza oggi contemporanea della Presidenza del Consiglio regionale, del Presidente della Camera di Commercio Pescara-Chieti, della Direzione marittima e dell’assessore e vicepresidente della giunta regionale Imprudente, oltre che dell’intera struttura amministrativa – ha rimarcato il Presidente Sospiri – sottolinea l’intelligenza dell’istituzione della sede del Gal che consente di riunire le forze, per avere una sola voce che tratta con chi deve trovare soluzioni a livello regionale, nazionale, ed europeo, e facilitare chi vi deve aiutare, perché prima c’è un organismo che fa sintesi – Le emergenze del settore sono quotidiane, ogni giorno appesantiscono l’agenda, ma alla fine riusciamo sempre a trovare il bandolo della matassa e a dare le riposte giuste sia con il vecchio, che con il nuovo ciclo di programmazione – Penso alle problematiche del porto puntualmente affrontate, al decreto mucillagine, ai fermi biologici per fronteggiare la crisi energetica e carburante determinato dal conflitto Russia-Ucraina – si apprende dal portale web ufficiale. La sede del Gal Pesca da oggi diventerà un punto di riferimento importante per una categoria, quella dei pescatori, che è stata tra le fondatrici della città e della sua economia”. (com/red)

