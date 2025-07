Consiglio Regionale. Sospiri su parificazione finanziaria 2024: “Corte dei Conti certifica impegno della Regione”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Questa mattina, all’Aquila, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Abruzzo ha pronunciato il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo, riferito all’esercizio finanziario 2024. Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, presente all’incontro, dichiara: “Esprimo grande soddisfazione sull’esito positivo emesso dalla Corte sull’operato finanziario di Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Ci è stato riconosciuto ogni sforzo compiuto e la volontà, tradotta in atti, di definire in maniera compiuta l’attività di gestione economica regionale per l’anno 2024″.Ha aperto il giudizio il presidente del Collegio, Ugo Montella – viene evidenziato sul sito web. Hanno svolto le relazioni in udienza i magistrati Andrea Di Renzo, Giovanni Guida, Chiara GrassiI, Federica Lelli, Matteo Santucci, Bruno Lomazzi, Enrico Tedeschi, Paolo Onelli. Ha pronunciato la requisitoria il procuratore regionale, Giacinto Dammico – riporta testualmente l’articolo online. Quest’ultimo ha riconosciuto come, “i dati presentano primi segnali di miglioramento”, certificando che “risultano rispettati tutti i principali vincoli di finanza pubblica”. Infine, scrive Dammicco nella sua relazione, “Alla luce del rispetto dei vincoli di spesa e assunzionali, la struttura organizzativa della Regione (Giunta e Consiglio) – in base ai dati riferiti – risulta coerente anche in relazione al rispetto della spesa relativa al trattamento accessorio del personale dirigenziale e del comparto”.

