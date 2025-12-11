Consiglio Regionale. Sospiri su politica Comune Pescara: “Nessuna crisi. Posizioni diverse sull’urbanistica”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:11 dicembre 2025 – 15:07- “In una democrazia sana il confronto dialettico, il dialogo, persino una visione diversa delle prospettive, pur partendo da una coerenza di base comune, sono normali e talvolta consigliabili per poter avere una visione quanto più ampia possibile dei temi trattati – precisa la nota online. Al Comune di Pescara non c’è alcuna crisi, immaginata o auspicata solo dalle forze di opposizione, ma c’è una posizione diversificata rispetto a un argomento tanto puntuale e delicato quanto l’urbanistica – viene evidenziato sul sito web. Bene ha fatto il consigliere Antonelli a esprimere la propria progettualità, e a rimettere la propria delega al sindaco a fronte di una eventuale divergenza – Sono certo che il sindaco, al suo ritorno dalla missione istituzionale, saprà aprire una riflessione congiunta con tutte le forze di maggioranza per una ulteriore valutazione, ben consapevole del valore esperienziale del consigliere Antonelli”. È il commento del presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, intervenendo sulle vicende in corso al Comune di Pescara – “È certo che sia il consigliere Antonelli che il sindaco Masci operano a tutela di un unico interesse, quello della città e del suo sviluppo territoriale coerente con le politiche del centrodestra, al fine di rendere Pescara sempre più competitiva, bella, solida e attraente – ha ribadito il presidente Sospiri -. Per raggiungere l’obiettivo si stanno valutando tutte le strade amministrative percorribili nel pieno rispetto delle norme e portando avanti un dialogo costante con le Associazioni di categoria e con gli Ordini professionali – aggiunge la nota pubblicata. Probabile che, come talvolta può accadere, durante questo dialogo possano emergere punti di vista diversi, che nulla tolgono alla comunione e alla unitarietà delle finalità ultime – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ora dobbiamo individuare la misura utile per superare l’ostacolo e continuare a lavorare per il bene della città e della sua crescita, consapevoli degli straordinari interventi che stiamo realizzando e che non si possono fermare per alcuna ragione – Al consigliere Antonelli, che ringrazio per disponibilità e impegno profusi, è stata a suo tempo affidata la delega all’urbanistica non per ‘simpatia’, ma per competenza, forti della sua esperienza precedente come assessore delegato, e delle sue capacità tecniche, che non vengono meno a fronte di una diversificazione di vedute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ora attendiamo il ritorno del sindaco Masci che sicuramente saprà ricomporre e riunire sul tema puntuale tutta la sua maggioranza in un incontro allargato anche ai vertici dei partiti per individuare la giusta ragione di una mediazione assolutamente fattibile”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it