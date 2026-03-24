Consiglio Regionale. Sospiri su Referendum: “Il popolo va rispettato. Non è un voto politico di preferenza”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:24 marzo 2026 – 09:10- “Il primo Padre Costituente della nostra Repubblica è il popolo italiano che si è espresso attraverso il Referendum non condividendo e non approvando la nostra proposta di riforma della magistratura – Ne dobbiamo prendere atto e il popolo va rispettato – È evidente che non siamo stati sufficientemente bravi a comunicare ai cittadini il reale significato del voto e i contenuti positivi di una riforma necessaria – viene evidenziato sul sito web. Un voto che comunque non incide sulla fiducia del Paese rispetto all’azione di governo del centrodestra, i voti ce li riprenderemo in occasione delle prossime scadenze politiche”. È il commento del presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, in riferimento al risultato elettorale del Referendum. “Ovviamente l’esito delle urne deve farci riflettere sul contenuto della riforma che non siamo riusciti a far capire come avremmo voluto – ha sottolineato il presidente Sospiri -. Ancora una volta il centrodestra ha dato prova di grande lealtà nei confronti dei cittadini, chiedendo a tutti loro di esprimersi sul tema, ben consapevoli della sua complessità e dei suoi tecnicismi, ma trattandosi di una materia tanto delicata era giusto permettere agli italiani di esprimersi in modo diretto – riporta testualmente l’articolo online. Al netto delle strumentalizzazioni, quello odierno non rappresenta certamente un voto politico di preferenza e lo dimostreremo nei prossimi appuntamenti alle urne, come del resto è accaduto a Pescara appena due settimane fa”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it