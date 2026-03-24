- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Marzo 24, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale. Sospiri su Referendum: “Il popolo va rispettato. Non è un...
Politica

Consiglio Regionale. Sospiri su Referendum: “Il popolo va rispettato. Non è un voto politico di preferenza”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:24 marzo 2026 – 09:10- “Il primo Padre Costituente della nostra Repubblica è il popolo italiano che si è espresso attraverso il Referendum non condividendo e non approvando la nostra proposta di riforma della magistratura – Ne dobbiamo prendere atto e il popolo va rispettato – È evidente che non siamo stati sufficientemente bravi a comunicare ai cittadini il reale significato del voto e i contenuti positivi di una riforma necessaria – viene evidenziato sul sito web. Un voto che comunque non incide sulla fiducia del Paese rispetto all’azione di governo del centrodestra, i voti ce li riprenderemo in occasione delle prossime scadenze politiche”. È il commento del presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, in riferimento al risultato elettorale del Referendum. “Ovviamente l’esito delle urne deve farci riflettere sul contenuto della riforma che non siamo riusciti a far capire come avremmo voluto – ha sottolineato il presidente Sospiri -. Ancora una volta il centrodestra ha dato prova di grande lealtà nei confronti dei cittadini, chiedendo a tutti loro di esprimersi sul tema, ben consapevoli della sua complessità e dei suoi tecnicismi, ma trattandosi di una materia tanto delicata era giusto permettere agli italiani di esprimersi in modo diretto – riporta testualmente l’articolo online. Al netto delle strumentalizzazioni, quello odierno non rappresenta certamente un voto politico di preferenza e lo dimostreremo nei prossimi appuntamenti alle urne, come del resto è accaduto a Pescara appena due settimane fa”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it