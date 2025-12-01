Consiglio Regionale. Sospiri su riforma sistema idrico in Abruzzo: “Preservare gestione pubblica acqua”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:01 dicembre 2025 – 08:04- Si è svolto venerdì 28 novembre, presso l’Hotel Park di Villa Rosa di Martinsicuro, il convegno “La Forza dell’Acqua – La riforma del sistema idrico integrato in Abruzzo”, promosso dal Gruppo Consiliare di Forza Italia in Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’iniziativa ha riunito rappresentanti istituzionali, amministratori, tecnici ed esperti per approfondire il percorso di riforma del servizio idrico regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha illustrato i contenuti della proposta di legge n. 72/2025, a firma Sospiri – Scoccia, spiegando la necessità di razionalizzare il sistema per garantirne sostenibilità, qualità ed efficienza, preservando la gestione pubblica dell’acqua – Nel corso dei lavori, il presidente ERSI, Luigi Di Loreto, ha evidenziato che “la normativa impone un affidamento unico, perché l’ambito è unico e che sono previste deroghe solo se tutto il territorio regionale e tutti i gestori dimostrano il massimo dell’efficienza, efficacia ed economicità possibili”, mentre il Presidente CAM Ernani Ornello ha richiamato l’attenzione sui costi infrastrutturali: “Sostituire 1 km di condotte costa 350mila euro, servono gestioni più solide”. Il presidente della II Commissione Ambiente, Emiliano Di Matteo, ha avvertito che “una mancata riforma esporrebbe l’Abruzzo al rischio di perdere la gestione pubblica a favore dei privati».Per Ivo Pagliari (Utilitalia / Gran Sasso Acqua) la riforma «è indispensabile per garantire equilibrio e sostenibilità economica sui territori”. “L’incontro – si legge in conclusione nella nota FI – rappresenta una nuova tappa del percorso di confronto avviato da Forza Italia sulla modernizzazione del sistema idrico regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Seguiranno ulteriori appuntamenti, uno nella provincia dell’Aquila e uno nella provincia di Pescara, per proseguire il dibattito sul modello di riforma”. (com/red)

