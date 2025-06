Consiglio Regionale. Sospiri su sospensiva bus Strada Parco: “Consiglio Stato riconosce danno ambientale”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Il Consiglio di Stato certifica gli ‘effetti irreversibili’ della decisione del Tar di sospendere la circolazione degli autobus elettrici sulla Strada Parco, evidenziando maggiori livelli di inquinamento derivanti dall’utilizzo di mezzi a gasolio e i minori introiti derivanti dal netto calo nella vendita dei biglietti”. Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, difende la scelta di Regione Abruzzo di riconvertire, con una tecnologia più sostenibile, i mezzi di trasporto pubblico che servono l’importante arteria viaria che collega Montesilvano e Pescara – La Regione aveva interpellato l’organo costituzionale di giustizia amministrativa, chiedendo l’eliminazione del “blocco” imposto dal TAR, su un ricorso presentato dal Comitato Strada Parco Bene Comune, che contrasta la scelta dell’elettrico – aggiunge testualmente l’articolo online. “Il Consiglio di Stato, per il momento, conferma la sospensiva, – spiega Sospiri – ma la vincola ad un obbligo per il Comitato di attivare una fideiussione da 50mila euro per ogni mese di pendenza del contenzioso, a garanzia del danno ambientale ed economico riconosciuto – riporta testualmente l’articolo online. Ora attendiamo il giudizio di merito del Tribunale Amministrativo Regionale, subordinato ad un’udienza che dovrà essere convocata il prima possibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Restiamo convinti della bontà di questo progetto e siamo soddisfatti che il Consiglio abbia riconosciuto, seppur in parte, che continuare a investire in mezzi tecnologicamente obsoleti e inquinanti non sia una buona scelta e che non tuteli l’interesse pubblico”

