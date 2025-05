Consiglio Regionale. Sospiri: Via libera al contributo per la riapertura della casa natale di Michetti a Tocco da Casauria

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila, 20 maggio – L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la delibera che prevede un contributo di 210 mila euro destinato agli interventi per la riapertura della casa natale di Francesco Paolo Michetti a Tocco da Casauria – viene evidenziato sul sito web. Lo comunica il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri che spiega come lo stanziamento previsto sarà destinato alla Provincia di Pescara, stazione appaltante dell’intervento e proprietaria della struttura, e a breve si procederà all’avvio della gara per l’assegnazione dei lavori – “Si tratta di un intervento che si inserisce all’interno del piano di rilancio dell’area Casauriense che stiamo portando avanti con grande determinazione – ha spiegato Sospiri – e grazie a questo finanziamento voluto dal Consiglio regionale daremo lustro a un luogo di grande importanza dal punto di vista culturale che tornerà a essere pienamente fruibile”.

