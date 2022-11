Consiglio Regionale. Sospiri:doveroso rendere omaggio a Capitano Ultimo

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Impegno specifico della Regione Abruzzo per i prossimi mesi sarà quello di dare una idonea sistemazione all’Arma dei Carabinieri su Pescara, portando a completamento i lavori di realizzazione della nuova Caserma, con alloggi compresi, in via Rigopiano – recita il testo pubblicato online. Perché, se è compito specifico delle Forze dell’Ordine quello di proteggere i cittadini, è sicuramente dovere puntuale delle Istituzioni dare a quelle Forze le condizioni migliori per lavorare al massimo livello, in nome di una collaborazione che ha come fine ultimo quello di incrementare la percezione di sicurezza che è un dato fortemente sentito e attenzionato da parte dei cittadini”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri che oggi ha preso parte al Convegno ‘Sicurezza, Giustizia e Legalità – tra percezione e realtà’ promosso alla presenza del Capitano Ultimo, ovvero il Colonnello De Caprio – “Per la Regione Abruzzo è un dovere rendere il giusto omaggio e tributo a un personaggio del calibro del Capitano Ultimo e soprattutto testimoniare il nostro impegno nell’adozione di misure amministrative tese a garantire la tutela della cittadinanza – ha sottolineato il Presidente Sospiri -. Nella città di Pescara c’è fortunatamente una grande collaborazione tra le Istituzioni, oltre che il rispetto e la riconoscenza per il lavoro svolto ogni giorno dalle nostre Forze dell’Ordine, che cerchiamo di aiutare e supportare in ogni modo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il nostro dovere è quello di prestare attenzione a ciò che più preoccupa il territorio e che ci rimanda direttamente al sentimento della ‘percezione di sicurezza’ ed è qui che deve intervenire allora il nostro impegno supplementare nel creare le adeguate condizioni per permettere agli Organi di Polizia e militari di lavorare al massimo delle proprie potenzialità, operando, ad esempio, sulle infrastrutture che li ospitano e che oggi non sono sempre all’altezza delle esigenze espresse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Abbiamo delle problematiche che sicuramente con il nuovo ciclo del Governo nazionale cercheremo di affrontare e risolvere in termini di logistica, a partire dalla Caserma dei Carabinieri”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it