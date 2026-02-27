- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Febbraio 27, 2026
Consiglio Regionale. Special Olympics, Marianna Scoccia all'accensione del tripode a Sulmona
Politica

Consiglio Regionale. Special Olympics, Marianna Scoccia all’accensione del tripode a Sulmona

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:27 febbraio 2026 – 13:53- Questa mattina, sul sagrato del Palazzo della Santissima Annunziata a Sulmona, è stato acceso il tripode per il Torch Run Special Olympics, tappa fondamentale verso i XXXVII Giochi Invernali Nazionali di Ovindoli – aggiunge la nota pubblicata. All’evento ha preso parte la vicepresidente del consiglio regionale, Marianna Scoccia, che ha voluto testimoniare il pieno sostegno della Regione Abruzzo a un’iniziativa di altissimo valore sociale e inclusivo – Il “Fuoco della Speranza”, dopo aver attraversato le vie del centro storico scortato da atleti, studenti e forze dell’ordine, è giunto nel cuore della città accolto dalle istituzioni e da una folla entusiasta – si legge sul sito web ufficiale. Nel suo intervento, la vicepresidente Scoccia ha sottolineato la bellezza di vedere la città così viva e partecipe: “È bellissimo vedere la nostra città oggi così piena di giovani, atleti e non solo – aggiunge testualmente l’articolo online. Voglio ringraziare tutti gli organizzatori per questa manifestazione meravigliosa – viene evidenziato sul sito web. Ogni anno Special Olympics diventa sempre più importante e più grande – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Regione Abruzzo continuerà ad essere al fianco di manifestazioni di questa portata perché ci lanciano un messaggio universale: lo sport unisce e supera ogni tipo di barriera – viene evidenziato sul sito web. Il bello è poter ascoltare questi ragazzi e imparare da loro”. La cerimonia si è conclusa con l’accensione del tripode, un momento simbolico che ha sancito l’abbraccio di Sulmona e dell’intero territorio regionale ai 500 atleti che si sfideranno ad Ovindoli dal 3 al 6 marzo – “Lo sport – ha concluso la vicepresidente – si conferma ancora una volta lo strumento più potente per l’integrazione e la valorizzazione della persona – viene evidenziato sul sito web. L’Abruzzo è orgoglioso di ospitare questi Giochi, che rappresentano una crescita non solo per chi gareggia, ma per tutta la nostra comunità”. (com/red)

