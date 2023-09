Consiglio Regionale. Sport, Gruppo PD: “Contributi solo a 13 Comuni”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Riconoscere l’alto valore educativo e formativo dello sport quale ‘strumento idoneo a favorire una sana competizione, l’integrazione sociale e la solidarietà’ non guasta mai, soprattutto quando certe frasi si usano a corredo di una delibera che, dalla lettura degli atti, appare sì molto solidale ma solo con alcune amministrazioni e un pochino meno con tutto il resto dell’Abruzzo”, ad affermarlo con ironia sono i consiglieri regionali del PD Silvio Paolucci, Dino Pepe, Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci a seguito di una delle ultime delibere adottate dalla Giunta Regionale che assegna – per un totale di oltre 500 mila euro – contributi economici, anche abbastanza sostanziosi, ad alcuni Comuni per eventi sportivi che la Giunta Marsilio considera ‘meritevoli di attenzione e contribuzione’. “Proprio così, la Giunta Regionale ha scelto 13 Comuni abruzzesi su 305 – praticamente lo 0.04% – e ha assegnato loro delle somme che vanno dai 92 mila euro donati al Comune di Montesilvano, o i 75 mila dati al Comune di Corropoli e altrettanti al Comune di Trasacco, fino ad arrivare agli spiccioli come i 5 mila euro destinati a Città Sant’Angelo e a Collecorvino”. “Che tra le tredici fortunate amministrazioni ve ne siano un buon numero di appartenenti alla stessa compagine politica del Presidente Marsilio e dell’Assessore allo Sport Quaglieri, sarà casuale? Diranno che è una coincidenza e poco importa ma di certo ciò che rileva è il deserto che una delibera del genere lascia intorno a sé” proseguono i consiglieri del Partito Democratico, “ha dell’incredibile poi l’epilogo, con la contestuale brutta figura di livello nazionale, della gara ciclistica “Air Adriatica Ionica Race” che vedeva protagoniste proprio le amministrazioni di riferimento di Umberto D’annuntiis, Corropoli, e di Mario Qualieri, Trascacco, risultata poi annullata a quanto sembra per mancanza di tutte le necessarie autorizzazioni – Ma come è possibile che la regione autorizzi la spesa di 150mila euro senza nemmeno verificare i requisiti minimi? Ancora una volta, il risultato dell’operato di questa Giunta è quello dell’iniquità e dell’ingiustizia” aggiungono – “Leggere l’elenco dei destinatari delle somme non è certo un bel segnale nei confronti di tutti quei Comuni e di quelle Associazioni che nel quotidiano cercano di rendere accessibile lo sport e che, tra mille difficoltà, organizzano eventi che molto spesso riescono egregiamente grazie al supporto di tanti volontari – precisa il comunicato. Di iniziative sportive rilevanti anche per respiro extra regionale e internazionale ve ne sono quindi e, in ogni caso, tutte dovrebbero essere sempre valutate oggettivamente e adeguatamente per la misura del coinvolgimento dei cittadini dei territori dove esse si svolgono”. “Ma qui il tema è un altro, qui ormai l’andazzo è che arriva qualche richiesta mirata da parte di interlocutori vicini ed opportunamente informati, si predispone la cosa e la Giunta procede con le prebende: non esiste un bando, non si conoscono criteri – precisa il comunicato. Semplicemente questa Giunta rivolge il suo sguardo – anzi, l’attenzione, per dirla come è scritto in delibera – verso alcuni e volta le spalle ai tanti per elargire, quindi, solo a pochi prescelti”, aggiungono i Consiglieri, “non possiamo che ritenere inaccettabile il metodo adottato da questa Giunta Regionale: facciamo in modo che le risorse degli abruzzesi vengano utilizzate in modo etico e non per mera propaganda fatta nel tentativo maldestro di racimolare qualche pacchetto di voti di Sindaci amici”, concludono – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

