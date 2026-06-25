Consiglio Regionale. SS16, approvata risoluzione M5S: nei mesi estivi traffico pesante deviato su A14

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:25 giugno 2026 – 15:26- La Seconda Commissione consiliare “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” ha approvato all’unanimità la risoluzione presentata dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri, finalizzata a chiedere la deviazione temporanea dei TIR e dei mezzi pesanti dalla Strada statale 16 all’autostrada A14 durante i mesi estivi – precisa la nota online. La proposta, inizialmente riferita al tratto della Costa dei Trabocchi, è stata estesa all’intera SS16 abruzzese, anche a seguito del contributo del consigliere Luciano D’Amico, considerata la presenza delle stesse criticità lungo tutta la costa regionale – Nel periodo estivo, infatti, la Statale Adriatica è interessata da un forte incremento del traffico locale e turistico, con un aumento di pedoni, ciclisti, motociclisti e accessi alle spiagge – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In questo contesto, il transito di TIR e veicoli commerciali di grandi dimensioni accresce i rischi, soprattutto nei tratti che attraversano centri abitati e località balneari, spesso privi di adeguati spazi protetti – aggiunge la nota pubblicata. La risoluzione impegna la Giunta regionale ad attivarsi affinché, nei mesi di giugno, luglio e agosto, il traffico pesante possa essere indirizzato verso l’A14, valutando anche la possibilità di individuare opportune risorse per evitare che gli eventuali maggiori costi ricadano sugli autotrasportatori – precisa la nota online. Viene inoltre richiesto un rafforzamento dei controlli contro la sosta irregolare lungo la SS16. “Non si tratta di penalizzare il settore dell’autotrasporto, ma di organizzare in modo più sicuro la mobilità durante i mesi di maggiore afflusso – dichiara Francesco Taglieri – La convivenza tra mezzi pesanti, turisti, residenti, pedoni e ciclisti, in molti tratti particolarmente stretti e congestionati, espone tutti a rischi evitabili – aggiunge la nota pubblicata. La Regione deve ora attivarsi rapidamente con gli enti competenti per dare seguito all’impegno assunto”. “L’approvazione unanime dimostra che la sicurezza lungo la SS16 è un’esigenza condivisa e riguarda l’intera costa abruzzese – aggiunge Erika Alessandrini – Nei mesi estivi servono misure preventive e una programmazione più attenta, capace di proteggere gli utenti più vulnerabili e di rendere più sicuri e vivibili i territori costieri”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it