Consiglio Regionale. Stagione balneare, D’Incecco: con emendamento Lega più flessibilità per Regioni e Comuni

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “L’approvazione nelle Commissioni Ambiente e Trasporti alla Camera dell’emendamento della Lega al DL Infrastrutture, che consente a Regioni ed enti locali di gestire con maggiore autonomia l’inizio e la fine della stagione balneare, è un risultato importante a favore dei territori, delle imprese turistiche e della sicurezza dei cittadini”. Lo dichiara Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “La possibilità che viene data di anticipare o posticipare di una settimana la stagione, con la relativa attivazione del servizio di salvataggio, rappresenta una scelta di buon senso e rispetto delle specificità locali – precisa il comunicato. In Abruzzo, come in tante altre aree costiere del Paese, – sottolinea D’Incecco – il turismo non si concentra più solo nei mesi centrali estivi – Le condizioni climatiche, l’offerta turistica e l’affluenza variano di anno in anno e da zona a zona – si legge sul sito web ufficiale. Con questa norma, gli amministratori locali potranno finalmente decidere in modo flessibile, garantendo la sicurezza dei bagnanti e allo stesso tempo rispondendo meglio alle esigenze dei territori – aggiunge la nota pubblicata. È un passo avanti importante anche per la tutela del lavoro degli assistenti bagnanti e per la valorizzazione di un comparto strategico come quello balneare, che da sempre rappresenta un’eccellenza del nostro sistema economico – riporta testualmente l’articolo online. L’emendamento, di cui è prima firmataria la deputata Giorgia Andreuzza, che ringrazio, conferma l’attenzione della Lega verso il settore, che va sostenuto con misure concrete”, conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

