Consiglio Regionale. Statale 17 San Gregorio-San Pio, Mannetti: “Chiarezza sul progetto per territori e cittadini”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:15 maggio 2026 – 08:14- “Prendiamo atto della ripresa dell’iter relativo all’adeguamento della strada statale 17 nel tratto San Gregorio–San Pio delle Camere – Si tratta di un intervento di rilevante impatto infrastrutturale e territoriale, rispetto al quale è necessario che istituzioni, amministratori locali, cittadini e portatori di interesse siano messi nelle condizioni di conoscere in modo chiaro e completo i contenuti del progetto”. Lo dichiara Carla Mannetti, consigliere regionale e responsabile del dipartimento infrastrutture della Lega Abruzzo, “circa la notizia dell’avvio, da parte di Anas delle procedure di esproprio finalizzate alla realizzazione dell’intervento di adeguamento della SS 17, lungo un tratto di circa 13 chilometri, con l’obiettivo di migliorare il collegamento tra la zona est e la zona ovest dell’Aquila e, più in generale, la connessione tra l’area aquilana, la Piana di Navelli e il corridoio Amatrice–L’Aquila–Navelli” si legge in una nota stampa – “Parliamo di un’opera attesa da anni – prosegue Mannetti – che interessa direttamente non solo il Comune dell’Aquila, ma anche Barisciano, Poggio Picenze e San Pio delle Camere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È quindi fondamentale comprendere bene i termini dell’intervento: il tracciato, le opere previste, le eventuali intersezioni a raso, il ponte, la galleria artificiale, le ricadute sulla viabilità locale e sulle attività commerciali, i tempi di realizzazione, le procedure espropriative e le misure di mitigazione ambientale e paesaggistica”. “L’adeguamento della SS 17 può rappresentare un passaggio significativo per rendere più fluida, sicura ed efficiente la viabilità in un’area strategica – aggiunge – ma proprio per questo deve essere accompagnato da un confronto trasparente con i territori interessati – Non è sufficiente conoscere l’avvio delle procedure: occorre avere piena consapevolezza del progetto, delle sue finalità, delle modalità realizzative e delle eventuali criticità”. Per queste ragioni Mannetti annuncia “l’invio di una formale richiesta di incontro ad Anas – direzione generale di Roma e alla direzione Abruzzo, al fine di acquisire ogni elemento utile sul progetto e promuovere un confronto istituzionale”. “Chiederò ad Anas un incontro tecnico-politico – conclude – per avere un quadro completo dell’opera, dei tempi, delle procedure e delle ricadute sui territori – precisa la nota online. Le infrastrutture sono essenziali per lo sviluppo dell’Aquila e delle aree interne, ma devono essere accompagnate da informazione corretta, ascolto e condivisione con le comunità interessate”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 06, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it