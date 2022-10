Consiglio Regionale. Stella (M5S) su incontro case Ater a Chieti Scalo

- Advertisement -

– Grande partecipazione ieri pomeriggio per l’incontro organizzato dal Movimento 5 Stelle nel quartiere Villaggio Celdit di Chieti Scalo – recita il testo pubblicato online. Le istanze dei tanti cittadini presenti sono state raccolte dalla consigliera regionale Barbara Stella, dalla Deputata Daniela Torto e dal Capogruppo al Comune di Chieti, Luca Amicone – “Il Villaggio Celdit è un quartiere popolare in cui insistono le case Ater di proprietà della Regione Abruzzo – spiega Barbara Stella – qui risiedono molte famiglie e anziani, che vivono numerose difficoltà. Quasi tutti gli immobili, infatti, presentano un cattivo stato di manutenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il disagio più incombente è dovuto alle impalcature montate da 18 mesi nella facciata di un corpo di questi complessi edilizi e ai lavori di manutenzione che sono fermi ormai da troppo tempo – recita il testo pubblicato online. Nei lunghi mesi di stallo la polvere e la sporcizia che si è accumulata sulle strutture ha creato ai residenti tanti problemi – aggiunge la nota pubblicata. Senza contare le problematiche legate alla sicurezza, in quanto sulle impalcature si può arrampicare chiunque ed entrare nelle abitazioni – precisa il comunicato. Ma non solo, in molti appartamenti c’è un sistema di riscaldamento obsoleto, umidità, muffa sulle pareti e infissi rotti da sostituire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Visitando questi quartieri sono visibili a occhio nudo le pareti esterne delle palazzine molto ammalorate che cadono a pezzi e creano una condizione di degrado che i cittadini di queste zone non meritano – Quelle ascoltate ieri – conclude Stella – sono istanze legittime che vengono dal basso, da cittadini abbandonati da troppo tempo – riporta testualmente l’articolo online. Per questo mi attiverò, insieme ai miei colleghi del Movimento 5 Stelle, con tutti gli strumenti a mia disposizione affinché la Regione Abruzzo, guidata dal Presidente Marco Marsilio di Fratelli D’Italia, dia risposte con azioni concrete e soprattutto rapide” conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

