Consiglio Regionale. Stella Maris, Di Marco al rettore Stuppia: visita dedicata per i presidenti emeriti della provincia

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:28 luglio 2026 – 12:55- “Ho inviato una lettera aperta al magnifico rettore, Liborio Stuppia, per esprimere il mio personale plauso all’Università d’Annunzio per il lavoro svolto e in itinere alla Stella Maris e anche per riannodare i fili della memoria amministrativa legata alla rinascita della struttura storica, non avendo, mio malgrado potuto prendere parte della cerimonia di qualche giorno fa, con l’auspicio di poterla visitare in un secondo momento insieme agli altri presidenti emeriti non coinvolti”, l’iniziativa del consigliere regionale Antonio Di Marco, già presidente della Provincia di Pescara – viene evidenziato sul sito web. “Il taglio del nastro della Stella Maris rappresenta un risultato straordinario per tutta la nostra comunità – dichiara Di Marco –. Un immobile monumentale per anni rimasto prigioniero dell’abbandono è tornato a risplendere grazie all’Università, trasformandosi in una cittadella della formazione e della ricerca a cui anch’io, negli anni del mio mandato da presidente della Provincia ho creduto molto e lavorato – recita il testo pubblicato online. Per questo ho voluto inviare al Rettore Stuppia il mio e nostro personale ringraziamento per aver portato a compimento un progetto così ambizioso – A scanso di equivoci e senza alcuna volontà di alimentare sterili polemiche, sono ben consapevole che l’assenza di alcuni Presidenti emeriti della Provincia di Pescara che negli anni si sono battuti per il recupero dell’immobile, il sottoscritto, ma penso anche a Luciano D’Alfonso, Giuseppe De Dominicis e Antonio Zaffiri, fra gli altri non è dipesa dall’Ateneo – Ognuno di noi, durante il proprio mandato, ha lavorato con ostinazione per reperire i finanziamenti, superare gli intoppi burocratici e avviare la progettazione che ha poi consentito di arrivare all’accordo con la d’Annunzio – Vedere e toccare con mano i frutti di un percorso che, pur in epoche diverse, ci ha visto tutti accomunati dallo stesso obiettivo è motivo di grande orgoglio – conclude Antonio Di Marco –. Per questo ho chiesto al Rettore Stuppia, di cui conosco e apprezzo il costante lavoro di radicamento dell’Ateneo sul territorio, la possibilità di organizzare una visita dedicata alla struttura – viene evidenziato sul sito web. Sarà l’occasione per apprezzare appieno le finalità didattiche e scientifiche individuate dall’Ateneo e per celebrare, insieme, una bellissima pagina di buona amministrazione e continuità istituzionale al servizio dell’Abruzzo”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it