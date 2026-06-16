Consiglio Regionale. Stellantis, Verrecchia: “Atessa al centro dei nuovi investimenti. La Regione fa la sua parte”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:16 giugno 2026 – 10:37- “L’annuncio di Stellantis relativo a un piano di investimenti da 5 miliardi di euro in Italia, entro il 2030, rappresenta una notizia estremamente positiva per l’intero comparto automotive nazionale e, in particolare, per l’Abruzzo e per lo stabilimento di Atessa, che viene nuovamente indicato come hub produttivo strategico per i veicoli commerciali del gruppo”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, commentando le dichiarazioni del responsabile Europa di Stellantis, Emanuele Cappellano, che ha illustrato il piano industriale FaSTLAne 2030. “Le parole dei vertici aziendali confermano quanto sostenuto dalla Regione Abruzzo in questi mesi e quanto già evidenziato a fine maggio dall’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, che aveva invitato ad affrontare il futuro dello stabilimento di Atessa con realismo, fiducia e senso di responsabilità. Oggi arrivano segnali concreti che rafforzano quella visione e testimoniano la volontà di Stellantis di continuare a investire sul sistema produttivo italiano – recita il testo pubblicato online. La scelta di individuare Atessa come polo di riferimento per la produzione dei veicoli commerciali all’interno della strategia industriale del gruppo rappresenta un riconoscimento del valore delle professionalità, delle competenze e della capacità produttiva che il territorio abruzzese ha saputo esprimere negli anni – aggiunge la nota pubblicata. È un risultato che offre prospettive importanti per l’occupazione, per l’indotto e per la competitività dell’intera filiera regionale”. Verrecchia sottolinea, inoltre, “come il piano annunciato da Stellantis, orientato all’innovazione tecnologica, all’intelligenza artificiale, alle nuove piattaforme e alle motorizzazioni di nuova generazione, costituisca un’opportunità significativa per accompagnare la transizione industriale senza disperdere il patrimonio produttivo esistente – si apprende dalla nota stampa. L’Abruzzo continuerà a fare la propria parte, sostenendo il dialogo tra istituzioni, azienda e parti sociali e promuovendo tutte le condizioni necessarie affinché gli investimenti annunciati possano tradursi in crescita, occupazione e sviluppo per il nostro territorio – recita il testo pubblicato online. Oggi possiamo guardare al futuro con maggiore ottimismo, nella consapevolezza che Atessa resta uno degli asset industriali più importanti del Paese e un punto di riferimento strategico nel piano di crescita di Stellantis. La conferma degli impegni industriali sul sito abruzzese dimostra che la strada intrapresa è quella giusta e che il lavoro svolto dalla Regione Abruzzo per difendere e valorizzare il comparto automotive continua a produrre risultati concreti a beneficio dei lavoratori, delle imprese e dell’intera comunità regionale”, conclude Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it