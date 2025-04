Consiglio Regionale. Sterrare è Umano Trophy, D’Addazio: evento di punta per la promozione

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Lo ‘Sterrare è umano Trophy’ è ormai da annoverare tra gli eventi di punta per la promozione della nostra terra, una manifestazione attesa e di rilevanza nazionale che rappresenta una vetrina straordinaria per l’Abruzzo,” ha dichiarato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio, questa mattina durante la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025. “Ricordo come la Regione Abruzzo abbia creduto nel progetto sin dalla sua prima edizione, sostenendolo con forza per la sua capacità di valorizzare le bellezze paesaggistiche, le eccellenze enogastronomiche e il talento organizzativo locale attraverso lo sport. L’evento non solo accende i riflettori su Montesilvano ma coinvolge l’intero territorio abruzzese, consolidando il nostro ruolo come polo attrattivo per turismo e cultura”. Quest’anno il format si conferma ancora più ambizioso: il quartier generale rimarrà Montesilvano, ma saranno ben 93 i comuni coinvolti nel percorso off road che si estenderà per 600 km tra coste, colline e montagne fino a 1100 m di altitudine, per circa 300 partecipanti. Simone Romano, ideatore e organizzatore della manifestazione, è tornato a sottolineare l’evoluzione del progetto: “Lo ‘Sterrare è umano Trophy’ non è solo sport, è un viaggio esperienziale che mette al centro l’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Ogni dettaglio, dalla scelta dei percorsi alle soste enogastronomiche, è pensato per lasciare il segno e far innamorare della nostra regione chi partecipa – si apprende dal portale web ufficiale. Non è un semplice evento di nicchia, è un racconto che guarda oltre il momento sportivo, con l’obiettivo di far tornare i partecipanti come turisti, insieme alle loro famiglie, per godere appieno delle meraviglie che l’Abruzzo sa offrire”. Il presidente regionale FMI (Federazione motociclistica italiana), Piero Salvati, ha argomentato sullo sviluppo della disciplina in Abruzzo “e la continua formazione dei giovani piloti abruzzesi, non a caso abbiamo da subito sposato questo evento che oltre a valorizzare lo specifico settore sportivo è un forte attrattore turistico e motore economico, come Sterrare è stato in grado di dimostrare con i numeri”. L’assessore al Patrimonio del Comune di Montesilvano, Valentina Di Felice si è detta “orgogliosa di ospitare per il quarto anno consecutivo lo “Sterrare è Umano Trophy” che ha una caratura sociale oltre che turistica, sarà una grande festa per grandi e piccini con il village da mattina a sera a disposizione di chiunque voglia avvicinarsi alla manifestazione”. La cerimonia di apertura si terrà il 1 maggio davanti al Pala Dean Martin di Montesilvano, con il village appositamente allestito anche per le esposizioni dei prodotti dei partner e delle aziende sponsor, attività dedicate alle famiglie e corsi gratuiti per i più piccoli offerti dalla Federazione motociclistica italiana – si legge sul sito web ufficiale. Il tour off road prenderà il via il 2 maggio, attraversando località suggestive come Castel Frentano, Alanno, Capestrano, Farindola e Cappelle sul Tavo, con passaggi emozionanti lungo la spiaggia di Montesilvano – riporta testualmente l’articolo online. Presenti in conferenza stampa il consigliere provinciale di Pescara e comunale di Alanno, Filippo Mariani, il sindaco e l’assessore alla Cultura di Cappelle, Lorenzo Ferri e Paride Di Febo, il vicesindaco di Farindola, Giammarco Marzola, il sindaco e l’assessore di Castel Frentano, Mario Verratti e Camilla Tomczak, accompagnati dal comandante della Polizia locale, Francesco Giancristofaro – aggiunge testualmente l’articolo online. “Grande entusiasmo per l’opportunità di prendere parte a questo evento, riconoscendone il valore strategico per la promozione dei singoli territori- ha dichiarato Mariani – iniziative di questa portata rappresentano un’occasione unica per valorizzare il patrimonio naturale, culturale e gastronomico della nostra e delle altre province, trasformandolo in un vero e proprio motore di sviluppo e attrazione, anche di natura religiosa”. “Stiamo predisponendo un’accoglienza calorosa e autentica, arricchita dalle tradizioni e dai prodotti tipici che rappresentano il cuore pulsante dell’Abruzzo – ha annunciato il sindaco Ferri. “Sarà un onore per noi cittadini di Cappelle sul Tavo dare ospitalità ai partecipanti – ha evidenziato Di Febo – tra i celebri tornanti del nostro storico tracciato di Formula 1. Un circuito che vanta un primato mondiale: il primo mai concepito e ancora oggi il più lungo al mondo, con oltre 30 chilometri di percorso – aggiunge testualmente l’articolo online. I tornanti di Cappelle sono una leggenda del motorsport, teatro delle imprese di grandi campioni come Fangio, Nuvolari e Ferrari – aggiunge la nota pubblicata. Questo evento non è solo un’occasione per celebrare il nostro territorio e la sua bellezza, ma anche per ricordare con orgoglio un pezzo di storia che ci rende unici”. Il sindaco Verratti e l’assessoreTomczak, hanno anticipato come “piazzale dell’Assunta sarà il luogo dell’accoglienza dei piloti, con la possibilità di visitare uno dei Santuari più importanti e promuovendo uno dei prodotti tipici più conosciuti della nostra zona, il Bocconotto”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it