Consiglio Regionale. Sterrare è Umano Trophy, D’Addazio: evento valorizza l’Abruzzo in modo autentico

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:22 aprile 2026 – 13:50- Lo Sterrare è Umano Trophy torna dal 30 aprile al 3 maggio prossimi, con una quinta edizione che segna un salto di qualità: più partecipanti, più territori coinvolti, più risonanza internazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un evento che non è più soltanto un appuntamento per appassionati di adventouring ma un vero racconto itinerante dell’Abruzzo, dei suoi paesaggi e delle sue comunità. La conferenza stampa di presentazione, questa mattina, ha confermato la dimensione ormai matura della manifestazione: un format che evolve, cresce e continua a generare interesse ben oltre i confini regionali. Il tracciato 2026 toccherà 100 località, ampliando ulteriormente la mappa dell’evento – recita il testo pubblicato online. Tra le novità: Torre de’ Passeri, Turrivalignani, Guardiagrele, Ofena, Cerchio e L’Aquila, che entra per la prima volta nel percorso – aggiunge testualmente l’articolo online. Un viaggio di quattro giorni tra coste, colline, borghi e alture, pensato per emozionare i motociclisti e raccontare l’Abruzzo in tutta la sua varietà. “Siamo ancora una volta al fianco di Sterrare è Umano – ha esordito il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio – che unisce sport e promozione turistica e che, giunta alla quinta edizione, possiamo considerare a pieno titolo tra le più attese del settore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un evento di nicchia, certo, ma capace di emozionare e divertire motociclisti e appassionati – Ogni anno il percorso si arricchisce e coinvolge nuovi territori, confermando la forza di un progetto che valorizza l’Abruzzo in modo autentico e diffuso”. “Sterrare è Umano Trophy è un evento identitario per il nostro territorio – ha dichiarato il vicesindaco, con delega allo Sport, di Montesilvano, Alessandro Pompei – Montesilvano si conferma, con il suo Pala Dean Martin, base logistica e operativa di una manifestazione che definirla solo sportiva sarebbe riduttivo: abbraccia a 360 gradi la promozione delle nostre eccellenze, raccontandole in modo capillare e coinvolgente – si apprende dalla nota stampa. È un’attività che si ramifica sempre di più e che lascia, soprattutto in tempi di social, cartoline straordinarie del nostro Abruzzo e della nostra città, rilanciate anche da testate nazionali di settore – si apprende dalla nota stampa. Ringrazio Simone per l’impegno e l’organizzazione impeccabile — tra punti food & beverage, espositori, musica e servizi — e ringrazio D’Addazio per aver colto pienamente il valore di eventi come questo – recita il testo pubblicato online. Quando tutta la filiera istituzionale è allineata, per noi enti locali è più semplice sostenere e facilitare iniziative di questa portata – Buon Sterrare anche quest’anno!”. “Per il 2026 – ha evidenziato l’organizzatore Simone Romano, voglio sottolineare un dato particolarmente significativo: il numero sempre più alto di partecipanti stranieri. Grazie alla campagna promozionale svolta in Germania, Polonia e Svizzera, abbiamo registrato una forte risonanza turistica oltre i confini italiani e abruzzesi – Saranno circa 250 i partecipanti, di cui quasi 100 provenienti dall’estero – Una delle novità più importanti è l’ingresso del capoluogo: ringrazio il sindaco Pierluigi Biondi per la disponibilità immediata, così come tutti gli altri sindaci coinvolti – Durante la manifestazione ci sarà anche l’open day di Sterralandia, che stiamo preparando nel comune di Cappelle sul Tavo – riporta testualmente l’articolo online. Un altro tassello che arricchisce un progetto in continua crescita”, ha concluso – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it