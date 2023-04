Consiglio Regionale. Sterrare è umano trophy, seconda edizione al via

- Advertisement -

– “Il made in Abruzzo trionfa con lo ‘Sterrare è umano Trophy” in cui la Regione ha creduto sin dalla prima edizione per la sua grande capacità di mettere in mostra bellezze ambientali ed eccellenze enograstronomiche, attraverso lo sport. E anche quest’anno parleranno di noi rilevanti testate nazionali di settore”. Ha esordito così il consigliere di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio, che ha portato anche i saluti dell’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri, questa mattina, durante la conferenza stampa di presentazione della 2à edizione dell’evento mototuristico adventouring che si svolgerà dal 28 aprile al 1 maggio prossimi, alla presenza dell’organizzatore, Simone Romano, e dell’assessore al ramo del comune di Montesilvano, Alessandro Pompei – precisa il comunicato. “Il format – ha spiegato D’Addazio – conferma la città di Montesilvano come quartier generale dell’intera manifestazione, il coinvolgimento delle quattro province abruzzesi e, quest’anno, ben 90 comuni interessati dal tour off road, per 600 km di percorso, tra coste, colline e montagne fino a quota 1300 metri, con soste programmate in ristoranti locali – Una vetrina importante per la nostra regione, considerato anche l’aumento del numero degli sportivi che saranno 250, tra cui figurano nomi vip del settore come Francesca Gasperi, Giò Sala, Gioele Meoni, Marco Iob, Kirian Mirabet. Siamo certi che tra partecipanti, staff, famiglie e visitatori l’edizione 2023 raggiungerà le due mila presenze (lo scorso anno 1500). Sono quattro gli alberghi di Montesilvano già tutti prenotati interamente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo sport è un valore e una potente occasione di promozione turistica, per questo la Regione è al fianco di ‘Sterrare è umano Trophy’ non solo patrocinando l’iniziativa ma anche sostenendo fattivamente il progetto”. “E’ un evento di nicchia – ha precisato Romano – ma che mette al centro l’Abruzzo e le sue peculiarità ed ha un obiettivo chiaro che va oltre la gara sportiva: far si che i partecipanti tornino nella nostra splendida regione per trascorrere giorni di vacanza, come già accaduto – riporta testualmente l’articolo online. E’ dedicato non solo ad atleti ed appassionati – evidenzia – ma anche alle famiglie dei partecipanti e soprattutto alle donne e ai bambini, che potranno usufruire di pacchetti giornalieri di attività da svolgere e luoghi da visitare – si apprende dalla nota stampa. Venerdì 28 sarà la giornata dell’accoglienza al Pala Dean Martin, all’interno del village appositamente allestito con l’esposizione dei prodotti di tutti i partner e delle aziende sponsor e all’interno del quale, per tutta la durata della kermesse, i più piccoli potranno seguire corsi gratuiti, con attrezzature messe a disposizione dalla Federazione motociclistica italiana – Sempre il 28, davanti il Pala Dean Martin, avrà luogo la cerimonia del taglio del nastro, alle 18.00, e il sabato al via il tour off road con passaggio sulla spiaggia di Montesilvano, prima di imboccare la direzione verso la provincia di Chieti – precisa il comunicato. Ringrazio la Regione Abruzzo per la fiducia ed il grande supporto manifestato e l’amministrazione comunale di Montesilvano per la concreta condivisione di un progetto che ambisce a diventare un appuntamento fisso”. “Sterrare è umano è un evento importante per noi – ha commentato l’assessore Pompei, in rappresentanza anche del sindaco, Ottavio De Martinis – non solo per Montesilvano ma per l’intera regione, grazie alla grande promozione sportiva e territoriale che si sviluppa su più livelli – E’ con avvenimenti come questo che riusciamo a mostrare e a comunicare all’esterno quanto ha da offrire l’Abruzzo – Da un punto di vista sportivo, è stato straordinario – ha ricordato – il riscontro mediatico avuto nella passata edizione e quest’anno verrà anche rinforzata l’offerta locale, attraverso il village a disposizione di tutti i cittadini che vorranno avvicinarsi alla manifestazione – Una manifestazione attrattiva – ha concluso – che ci aiuta anche a destagionalizzare il turismo cittadino”. (com/red)

