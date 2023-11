Consiglio Regionale. Strada della Pace, Febbo:via a procedura negoziata

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

(ACRA)- “Finalmente è partita la procedura negoziata successiva alla manifestazione di interesse per i lavori, il cui iter ha subito diversi rallentamenti, per due assi stradali consortili di notevole importanza: Via della Pace, collegamento tra Bucchianico (e scorrimento veloce Guardiagrele) e Chieti (importo dei lavori 900.000 euro) e Fondo Valle Dendalo, collegamento Guardiagrele Ari Miglianico (1.800.000 euro)”. Ad annunciarlo è il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo – riporta testualmente l’articolo online. “Il Consorzio di Bonifica, proprietario degli assi viari – spiega Febbo – con il Commissario avvocato Mario Battaglia, in attesa dell’approvazione della delibera CIPESS 35/202 e della successiva bollinatura della Corte dei Conti, è andato avanti nella progettazione per non farsi trovare impreparato – Successivamente al via libera da parte della stessa Corte dei Conti si è dato immediatamente il via alla manifestazione di interesse a cui hanno risposto numerosissime aziende: 230 per Via della Pace e 234 per la Fondo Valle Dendalo – riporta testualmente l’articolo online. Sono state sorteggiate 12 imprese per ciascuno dei lavori e il RUP, l’ing. Cesare Garofalo, ha avviato la procedura negoziale fissando i termini delle offerte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Entro il 31 dicembre infatti, si avrà la definizione delle ditte aggiudicatarie e il conseguente inizio dei lavori previsto per gennaio 2024. C’è la necessità di questi interventi, diventati ormai improcrastinabili, per la sistemazione delle due arterie consortili che collegano punti strategici del comprensorio teatino – aggiunge testualmente l’articolo online. Ora siamo alla fase conclusiva e lo sforzo portato avanti dagli uffici tecnici, dalla governance del Consorzio di bonifica e della Regione Abruzzo ha permesso il raggiungimento di questo obiettivo nell’interesse dell’economia territoriale e della sicurezza stradale”, conclude Febbo – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it