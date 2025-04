Consiglio Regionale. Strada parco Pescara. D’Incecco: “dopo 30 anni, un servizio pubblico moderno”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Dopo anni di ostacoli e polemiche, oggi Pescara e Montesilvano e in generale l’intera area metropolitana possono contare su un servizio pubblico efficiente, innovativo e rispettoso dell’ambiente – Il transito dei nuovi mezzi elettrici lungo l’ex tracciato ferroviario di via Castellamare Adriatico, anche se a qualcuno non va giù, è finalmente realtà”. Così Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega Abruzzo e capogruppo in Consiglio regionale, sull’avvio del nuovo servizio di trasporto – “Un risultato concreto – prosegue D’Incecco – reso possibile grazie alla sinergia tra amministrazione comunale e governo regionale, che hanno saputo imprimere una svolta mentre altri, per anni, si sono limitati solo a criticare – A chi ha cercato e cerca di ostacolare questa iniziativa con tutti gli strumenti possibili della burocrazia, rispondiamo con i benefici che il servizio apporterà ai cittadini – E, quindi, tempi di percorrenza ridotti, meno traffico, aria più pulita – In attesa della filovia, oggi compiamo un primo importantissimo passo verso un sistema di mobilità moderna e integrata – Dopo 30 anni, l’area metropolitana ha finalmente un servizio di trasporto pubblico all’altezza delle sfide ambientali e urbane – Il vero ambientalismo – sottolinea D’Incecco – non deve essere opposizione ideologica a tutto (specie a quanto proposto dal centrodestra), ma deve tradursi in azioni concrete a vantaggio appunto dell’ambiente e allo stesso tempo della vita dei cittadini. Ringrazio i dipendenti comunali, regionali, il personale di Tua e tutti coloro che, in questi anni, hanno lavorato per la realizzazione di questo obiettivo – aggiunge testualmente l’articolo online. E, quindi, gli amministratori attuali e quelli passati che ci hanno creduto – riporta testualmente l’articolo online. Ora avanti per allungare il percorso, estendendolo a nuove zone e, di conseguenza, rendendolo fruibile a più gente possibile”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it