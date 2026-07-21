Consiglio Regionale. Strada provinciale Atessa-Tornareccio, Monaco: “Nessuna risposta porterò il caso in Vigilanza”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:21 luglio 2026 – 19:17– “Nessuna risposta concreta, nessuna garanzia finanziaria e un semplice scaricabarile verso la Provincia – viene evidenziato sul sito web. È questo il bilancio dell’interpellanza discussa oggi in Aula del Consiglio regionale, presentata dal capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), Alessio Monaco, in merito alle gravi criticità e ai mancati lavori di ammodernamento della S.P. 216 (tratto Atessa-Tornareccio)” si legge in una nota – si apprende dal portale web ufficiale. “A testimoniare l’importanza cruciale della vertenza per l’intera comunità, erano presenti in aula anche il Sindaco di Tornareccio e la Giunta comunale – si apprende dalla nota stampa. Dall’assessore regionale con delega alle Infrastrutture, Trasporti e Lavori Pubblici, Umberto D’Annuntiis, non abbiamo ottenuto alcuna risposta soddisfacente – dichiara il capogruppo Monaco – riporta testualmente l’articolo online. Ci si è limitati a ribadire che la competenza della strada è provinciale, facendo finta di ignorare che esiste una specifica Delibera di Giunta Regionale (la n. 337 del 15 giugno 2020) che elevava quest’opera a strategica e prioritaria, individuando un fabbisogno di ben 6,5 milioni di euro – Senza lo stanziamento effettivo delle risorse, quell’atto si conferma soltanto un ‘libro dei sogni’ che non risolve i problemi reali della cittadinanza – viene evidenziato sul sito web. La S.P. 216 rappresenta un’arteria fondamentale per i collegamenti con la Val di Sangro, percorsa ogni giorno da bambini, lavoratori, mezzi pesanti e scuolabus. I soli interventi temporanei sostenuti finora dalla Provincia non sono più sufficienti a garantire la sicurezza stradale di fronte ai continui dissesti della carreggiata”. “Per fare piena chiarezza e pretendere impegni vincolanti da parte della Regione, Monaco annuncia la prossima iniziativa istituzionale” si legge ancora nella nota – viene evidenziato sul sito web. “Per tutelare il territorio, provvederò a chiedere formalmente la convocazione della Commissione Vigilanza – viene evidenziato sul sito web. Pretendiamo un tavolo istituzionale con la partecipazione dell’Amministrazione Provinciale di Chieti, del Dipartimento Infrastrutture della Regione e dell’Assessore Umberto D’Annuntiis, insieme al Sindaco di Tornareccio, affinché ciascun ente si assuma chiaramente le proprie responsabilità” conclude il capogruppo – (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it