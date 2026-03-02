Consiglio Regionale. Studenti peligni bloccati a Dubai, Scoccia: “Siamo al lavoro con la Farnesina”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:02 marzo 2026 – 08:49– “L’amministrazione comunale di Prezza, guidata dal sindaco e vicepresidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia, sta seguendo con estrema attenzione e costante impegno la vicenda che vede coinvolti cinque studenti peligni rimasti bloccati a Dubai a seguito della chiusura dello spazio aereo internazionale” si legge in una nota – si legge sul sito web ufficiale. “Tra i giovani figurano tre ragazzi legati alla comunità di Prezza: due residenti nel paese e una studentessa di origini prezzane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nelle ultime ore, l’azione istituzionale ha raggiunto i massimi vertici del Governo italiano – aggiunge testualmente l’articolo online. Il sindaco Scoccia è in costante contatto con l’onorevole Pino Bicchielli, il quale sta interloquendo direttamente con il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani – Proprio grazie a questa sinergia – prosegue la nota – è stato stabilito un canale di comunicazione diretto tra la Farnesina e i ragazzi, il ministro Tajani, dopo aver ricevuto dal sindaco il contatto telefonico di uno degli studenti di Prezza, si metterà in comunicazione con lui per monitorare la situazione e rassicurare le famiglie sul piano di rientro”. “Ho sentito personalmente i ragazzi e posso confermare che, nonostante lo spavento iniziale, stanno bene e sono tranquilli – precisa la nota online. Come amministrazione, e in virtù del mio ruolo in Consiglio regionale, mi sono attivata immediatamente affinché non si sentissero soli a migliaia di chilometri da casa” commenta Scoccia – si legge sul sito web ufficiale. “La notizia che il ministro Tajani in persona si interfaccerà con loro è il segno di quanto lo Stato sia presente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Siamo al lavoro con la Farnesina e ITA Airways per garantire un volo sicuro tra martedì e mercoledì. Un ruolo fondamentale in queste ore è ricoperto dai coniugi Michael e Linda Hume, cittadini inglesi che vivono parte dell’anno a Prezza e che attualmente si trovano a Dubai – La coppia si è subito messa a disposizione per monitorare gli studenti, garantendo loro supporto logistico e psicologico sul campo – Voglio ringraziare pubblicamente Michael e Linda” conclude “la loro presenza a Dubai è un ponte fisico fondamentale – Le loro rassicurazioni sulla sicurezza delle aree residenziali ci permettono di attendere con maggiore serenità l’evoluzione dei piani di volo”. (com/red)

