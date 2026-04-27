Consiglio Regionale. Sulle orme della Transumanza a Frisa il 2 maggio

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:27 aprile 2026 – 12:49- Il Comune di Frisa ospiterà il “Festival Sulle Orme della Transumanza – Suoni, Passi e Storie lungo il Tratturo Magno”, in programma sabato 2 maggio 2026 lungo lo storico Tratturo Magno, in località Badia di Frisa – La manifestazione, sostenuta dalla Regione Abruzzo (L.R. n. 16/2020), è finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale della Transumanza, riconosciuto dall’UNESCO nel 2019.La giornata si aprirà alle ore 10:00 con una passeggiata narrata lungo il Tratturo Magno – A condurre i partecipanti sarà il sindaco di Frisa, Nicola Labbrozzi, geologo, che accompagnerà il gruppo alla scoperta dei segreti di questo antico percorso – riporta testualmente l’articolo online. Insieme al primo cittadino ci saranno l’esperta Concetta De Luca, che guiderà il gruppo nella raccolta delle erbe spontanee edibili, e Raffaele Capestrano, con i racconti di vita vissuta – si legge sul sito web ufficiale. Il ritrovo per il pranzo è fissato alle ore 13:00 al bar La Quercia con una degustazione di prodotti tipici della cultura abruzzese (prenotazione obbligatoria). Nel pomeriggio, nel Padiglione della Transumanza, dalle ore 15:00 si potrà visitare la mostra fotografica “Popoli e terre della lana”, un’esposizione sulle tradizioni e le culture sulle vie delle transumanze tra Iran e Italia, narrata da Antonio Corrado – recita il testo pubblicato online. Ore 16:00, al Padiglione della Transumanza, si terrà la proiezione del docufilm – “Le vie della lana” – Un viaggio lungo le antiche rotte della transumanza sul Tratturo Magno – aggiunge testualmente l’articolo online. Il momento centrale della manifestazione, alle ore 18:00 con il “Concerto della Transumanza – Suoni in Cammino”. Il viaggio musicale, che spazierà dalle sonorità arcaiche abruzzesi ai ritmi del Mediterraneo, vedrà esibirsi la flautista Sarah Rulli e l’ensemble Les Tziganes, diretti dal violinista Paolo Angelucci – A esprimere l’energia delle musiche tradizionali, la danzatrice Vittoria Iavicoli, che coinvolgerà il pubblico presente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il pubblico sarà invitato ad intervenire attivamente alle danze popolari, tra tammurriate campane, pizziche salentine, ritmi balcanici e ballate mediterranee – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il sindaco di Frisa, Nicola Labbrozzi, ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento: “Questo evento rappresenta per Frisa e per tutto il territorio abruzzese un’opportunità straordinaria di riscoprire e valorizzare la nostra identità culturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La transumanza non è solo storia del passato, ma un patrimonio vivo che possiamo e dobbiamo tramandare alle future generazioni attraverso iniziative come questa, che uniscono concretamente tradizione e innovazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Vogliamo fare del Tratturo Magno un luogo di incontro e memoria accessibile a tutt”.La direttrice artistica di Musart, Sarah Rulli, ha aggiunto: “Questo progetto nasce dal desiderio di restituire alla transumanza la sua dimensione più autentica: quella di un viaggio umano, culturale e sonoro – recita il testo pubblicato online. Non volevamo raccontarla come un fatto statico del passato, ma farla vivere attraverso il corpo, la musica, il movimento e il coinvolgimento delle persone – si apprende dalla nota stampa. Il Concerto della Transumanza», prosegue Sarah Rulli, «è pensato come un’esperienza collettiva, in cui il pubblico diventa parte del racconto – recita il testo pubblicato online. Le danze, i canti, gli strumenti della tradizione dialogano con le sonorità del Mediterraneo per ricordarci che i tratturi non erano confini, ma luoghi di incontro, scambio e contaminazione – Portare questo evento a Frisa, lungo il Tratturo Magno», conclude la direttrice artistica, «significa valorizzare un territorio che custodisce una memoria preziosa e renderla accessibile alle nuove generazioni – aggiunge la nota pubblicata. La musica diventa così uno strumento di connessione tra passato e presente, tra comunità locali e visitatori”. Antonio Corrado, referente della Convenzione di Faro del Consiglio d’Europa, ha affermato: “Queste iniziative contribuiscono alla valorizzazione dei tratturi, un patrimonio culturale mondiale che merita di essere annoverato nella lista UNESCO. La transumanza è, infatti, un bene culturale immateriale inserito in tale lista dal dicembre 2019. I tratturi sono, di fatto, itinerari culturali del Consiglio d’Europa dal 2023. Il dossier “Tratturi UNESCO”, inserito nella Tentative List già dal 2006, non è stato ancora archiviato solo per miracolo, considerato l’immobilismo in cui è stata lasciata la candidatura – si legge sul sito web ufficiale. Utilizziamo queste iniziative per promuovere un protocollo d’intesa, qualificato e rappresentativo, finalizzato a sostenere concretamente tale percorso”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it