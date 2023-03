Consiglio Regionale. Superbonus e donne iraniane: esito lavori d’Aula

- Advertisement -

– L’Aquila, 2 marzo – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo, durante la seduta straordinaria di oggi, richiesta dai gruppi di centrosinistra e 5 stelle, ha approvato il documento sottoscritto dai consiglieri di maggioranza che propone dei correttivi al decreto governativo in materia di “Superbonus 110%”. Un testo, proposto in Aula, alternativo a quello presentato dalle opposizioni che chiedeva l’abrogazione del decreto – La mozione approvata, che raccoglie il consenso di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e “Valore è Abruzzo”, chiede al Governo e al Parlamento di rafforzare e allargare la possibilità di far circolare i soli crediti esistenti e quelli che si genereranno fino alla conclusione dei cantieri in corso, allungando a 6 anni il termine per le compensazioni – precisa la nota online. Inoltre, si chiede di facilitare e accelerare le procedure per concedere prestiti SACE (società per azioni controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze) alle imprese e di dare indicazioni alle aziende partecipate dallo stato di acquistare i crediti fiscali derivanti da interventi edilizi in corso – recita il testo pubblicato online. In chiusura di seduta, il Presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, ha chiesto all’Aula di aderire ad una mozione a sostegno della lotta delle donne iraniane per la libertà e la democrazia del proprio paese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il documento, promosso da tutte le sigle sindacali abruzzesi e accolto dai capigruppo consiliari, è stato votato all’unanimità.

