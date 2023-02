Consiglio Regionale. Superbonus, M5S chiede Consiglio straordinario

- Advertisement -

– Una richiesta di Consiglio regionale straordinario è stata depositata questa mattina dal Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle – si apprende dalla nota stampa. L’Assemblea in seduta straordinaria, così come scritto nella richiesta dei 5 stelle, dovrà puntare il faro sulla questione relativa ai Bonus edilizi, Superbonus e sblocco dei crediti in Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. “La nostra proposta di Consiglio straordinario – spiega il Capogruppo M5S Francesco Taglieri – ha trovato subito il favore di tutti i rappresentanti dell’Opposizione, che l’hanno sottoscritta consentendo così di avviare l’iter burocratico per la convocazione – si apprende dalla nota stampa. E’ importante che ora il Centrodestra abbandoni la strada della propaganda e si attivi immediatamente per indire la seduta, che potrebbe essere calendarizzata anche in occasione del Consiglio ordinario che si terrà il 28 febbraio – recita il testo pubblicato online. Noi continueremo a porre sul tavolo delle soluzioni legislative ai disastri che il Governo Meloni sta generando sul Superbonus, in ballo c’è la vita di centinaia di imprese e migliaia di lavoratori abruzzesi – precisa la nota online. Per questo non faremo neanche un passo indietro” conclude Taglieri – (com/red)

