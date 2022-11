Consiglio Regionale. Superbonus, Pietrucci: FdI confonde i cittadini

- Advertisement -

– “Appropriarsi del lavoro degli altri e peraltro farlo in modo maldestro e scorretto è lo sport preferito di alcuni politici. Liris e Sigismondi sono tra i campioni di questo tipo di competizione – L’altro ieri hanno vantato un risultato in cui non hanno messo becco e che è solo merito del Commissario Legnini e dell’azione del PD e del centrosinistra nella precedente legislatura – si legge sul sito web ufficiale. Per di più – è questo è il dato grave – con la loro sparata e il loro vanto hanno generato illusioni e confusione per cui dovrebbero chiedere scusa – si legge sul sito web ufficiale. Infatti l’utilizzo del Superbonus per le aree del cratere fino al 2025 è consentito non a chiunque, ma solo per le abitazioni “inagibili”. Migliaia di persone e di aziende, prese in giro dai due parlamentari, hanno tempestato di domande e di aspettative tanti progettisti, amministratori locali, commercialisti ed Enti, scoprendo amaramente di non potervi accedere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A volte una parola di meno sarebbe utile per evitare figuracce a sè, ma soprattutto per non creare danni e disagi ai cittadini”. E’ quanto si legge in una nota a firma del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci e dei consiglieri comunali del Pd Stefano Albano, Stefano Palumbo e Eva Fascetti – precisa il comunicato. (com/red)

